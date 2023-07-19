Российский газ больше не нужен Европе: объемы продаж продолжают падать

"В первом полугодии 2023 года поставки российского газа в ЕС по имеющимся трубопроводам сократились более чем на 75% (или на 36 млрд. куб. м)", - говорится в докладе.

Там же сказано, что в этом году Россия получит на 62 миллиарда кубометров газа меньше, чем в прошлом году. В 2022 году Россия получила 672 млрд кубометров газа, а в этом году этот показатель составит 610 млрд кубометров (то есть падение составит 9,2%).

До войны в Украине - в 2021 году - Россия добывала 762 миллиарда кубометров газа, но в течение двух лет Россия сократила добычу газа на 152 миллиарда кубометров.

Следует отметить, что доля российского газа в Евросоюзе до российского вторжения в Украину составляла 40%, однако после начала войны большинство европейских стран решили избавиться от своей зависимости от поставок российского газа.

Россия начала терять позиции на европейском газовом рынке после того, как президент России Владимир Путин заявил, что оплата за газ будет производиться только в рублях. Этот шаг противоречил ранее заключенным соглашениям, и европейские страны отказались принять требования Кремля.

Российская газовая компания "Газпром" начала сокращать поставки газа в страны, не согласившиеся на новые условия. Такой тактикой Кремль надеялся заставить европейские страны подчиниться России, но в результате были потеряны долгосрочные клиенты.

6 июля 2023 года "Газпром" пригрозил полностью прекратить транзит газа через Украину, а через 11 дней, после атаки на Крымский мост, депутаты Госдумы РФ также выступили за закрытие транзита газа через Украину, тем самым закрыв последний значимый маршрут поставок газа в Европу.