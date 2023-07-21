Избиение представителя ЛГБТ-сообщества: генпрокурор запросил объяснения у подчиненных

Реагируя на прозвучавшую в публичном пространстве информацию о прекращении Государственной полицией уголовного процесса в связи с избиением представителя ЛГБТ-сообщества в Даугавпилсе, генеральный прокурор Юрис Стуканс запросил комментариев своих подчиненных о законности решения полиции.
Стуканс попросил прокурора Генеральной прокуратуры ознакомиться с материалами данного уголовного процесса и вынесенным в нем решением о прекращении уголовного процесса и дать заключение о его законности и обоснованности. Решение о дальнейших действиях генпрокурор будет принимать на основании представленного заключения, сообщила агентству LETA пресс-секретарь прокуратуры Айга Эйдука.
Пресс-секретарь Госполиции Илзе Юревица сообщила агентству LETA , что 6 мая был начат уголовный процесс по статье Уголовного закона о хулиганстве, если оно связано с причинением телесных повреждений потерпевшему.
9 мая полиция задержала мужчину 1997 года рождения по подозрению в причинении телесных повреждений потерпевшим. Комплекта материалов, полученных в ходе следствия, было достаточно для признания мужчины подозреваемым в уголовном процессе.
В ходе дальнейших процессуальных действий по указанию надзирающего прокурора к мужчине был применен ряд мер пресечения, не связанных с лишением свободы.
Продолжая расследование, полиция под надзором прокурора провела все необходимые следственные действия в рамках уголовного процесса, в ходе которых было установлено, что подозреваемый совершил свои действия в конфликте с ранее не знакомыми ему лицами не с предварительным умыслом, а скорее в ходе конфликта, когда на месте происшествия внезапно завязались неприязненные отношения при обсуждении участниками не только вопросов сексуальной ориентации.
Также было установлено, что подозреваемый нанес телесные повреждения потерпевшим не из хулиганских побуждений или с целью нарушения общественного порядка и спокойствия, а в силу своего личного отношения, и эти действия не были направлены на грубое нарушение общественного порядка и спокойствия либо на разжигание грубого и оскорбительного конфликта без повода или с использованием незначительного предлога.
Следовательно, в действиях подозреваемого отсутствуют признаки состава уголовного правонарушения, за которое предусмотрена уголовная ответственность согласно статье Уголовного кодекса о хулиганстве.
17 июля в полицию поступило письменное указание надзирающего прокурора о вынесении постановления о прекращении уголовного дела в рамках вышеуказанного уголовного производства, поскольку совершенное правонарушение не имеет состава уголовного правонарушения, наказуемого в уголовном порядке, с указанием о привлечении лица к административной ответственности за причинение легких телесных повреждений потерпевшему.
С учетом вышеуказанных обстоятельств и выводов следствия 20 июля уголовное производство было прекращено с выделением из него материалов для возбуждения производства об административном правонарушении по факту причинения легких телесных повреждений, то есть повлекших кратковременные, незначительные последствия без нарушения здоровья или общей утраты трудоспособности.
За такое нарушение предусмотрен штраф на сумму от 210 до 400 евро.
Как ранее сообщало даугавпилсское СМИ "Чайка", вечером 4 мая в Даугавпилсе были избиты два человека, возможно, за принадлежность к сообществу ЛГБТК+. Нападение произошло на Стропской эстраде в Даугавпилсе. На молодых людей напали двое неизвестных.
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