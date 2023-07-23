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Автобусы в Беларусь и Россию по-прежнему ходят из Риги

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Рижский автовокзал
Рижский автовокзал Фото: Evija Trifanova/LETA

Автобусы в Беларусь и Россию по-прежнему регулярно отправляются с Рижского автовокзала. Эти поездки не запрещены, но МИД настоятельно рекомендует воздержаться от них, сообщает Latvijas Radio.

Билет на автобус, который ездит в города России и Белоруссии, можно купить примерно за пятьдесят-девяносто евро, билеты на многие рейсы раскупаются всего за несколько дней.

Председатель правления туристической компании Fortuna Trave Лариса Колесникова отметила, что спрос на эти поездки средний и их выбирают в основном пенсионеры, которые едут в гости к родственникам.

Специалист по связям с общественностью Дирекции автомобильного транспорта Санита Хенсберга заявила, что эта ситуация не уникальна ни на балтийском, ни на европейском уровне, поскольку любые санкции против Беларуси и России в связи с войной в Украине не ограничивают пассажироперевозки напрямую.

Соответственно, такие поездки предлагаются как в Латвии, так и в других странах Европы.

Представители МИД настоятельно советуют гражданам Латвии не посещать Россию и Беларусь. Граждан Латвии могут ложно обвинить в нарушении закона и в результате арестовать.

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