Автобусы в Беларусь и Россию по-прежнему ходят из Риги

Билет на автобус, который ездит в города России и Белоруссии, можно купить примерно за пятьдесят-девяносто евро, билеты на многие рейсы раскупаются всего за несколько дней.

Председатель правления туристической компании Fortuna Trave Лариса Колесникова отметила, что спрос на эти поездки средний и их выбирают в основном пенсионеры, которые едут в гости к родственникам.

Специалист по связям с общественностью Дирекции автомобильного транспорта Санита Хенсберга заявила, что эта ситуация не уникальна ни на балтийском, ни на европейском уровне, поскольку любые санкции против Беларуси и России в связи с войной в Украине не ограничивают пассажироперевозки напрямую.

Соответственно, такие поездки предлагаются как в Латвии, так и в других странах Европы.

Представители МИД настоятельно советуют гражданам Латвии не посещать Россию и Беларусь. Граждан Латвии могут ложно обвинить в нарушении закона и в результате арестовать.