Утечка сточных вод в Лиепае: построят временный канализационный провод

Для очистных сооружений Лиепаи будет построен временный канализационный провод, который будет обходить обрушившийся участок, чтобы сточные воды могли проходить через оставшийся участок, сообщил в понедельник, 24 июля, журналистам руководитель Liepājas ūdens Андис Деюс.
Он объясняет, что технический проект до сих пор был таким, что две секции работали вместе, поэтому теперь необходимо создать техническое решение для их разделения. Было принято решение построить канализационный провод в обход обрушившейся секции.
Чтобы выяснить, почему произошла авария, Деюс связался со специалистами Рижского технического университета (РТУ), и в течение дня будет достигнута договоренность о проведении экспертизы в строении.
Строение было построено в 2009 году. Учитывая, что это надземное сооружение, специалисты ежедневно осматривали его, и не было никаких признаков того, что стена резервуара предварительной очистки очистных сооружений могла отделиться.
В настоящее время поступление всех видов сточных вод на очистные сооружения как из города, так и из Каросты остановлено. В городе снижено давление воды, и жителей призывают сократить потребление воды.
Учитывая аварийную ситуацию, сточные воды накапливаются в канализационных сетях, в резервуарах перед очистными сооружениями, чтобы уменьшить поступление неочищенных сточных вод в море. Деюс указывает, что во внутренних сетях можно хранить около 20 000 кубических метров (м3). За сутки в городе образуется от 10 000 до 12 000 м3 сточных вод, не считая дождевой воды. Когда водохранилища будут заполнены, количество неочищенных сточных вод, попадающих в Балтийское море, увеличится, добавляет глава Liepājas ūdens.
Уже сообщалось, что в результате аварии на очистных сооружениях Лиепаи в окружающую среду вытекло около 1250 кубометров (куб. м) неочищенных сточных вод.
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