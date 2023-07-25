Предлагают ужесточить наказания для водителей за существенное превышение скорости

"Новое Единство" предлагает штрафовать водителя на 720-960 евро вместо нынешних 240-460 евро за превышение скорости с 61 до 70 км/ч, а также лишать права управления транспортными средствами на 12 месяцев вместо нынешних шести.

С другой стороны, за столь же значительное превышение скорости в населенном пункте штраф следовало бы увеличить с 360-460 евро до 1040-1400 евро и лишать прав на 24 месяца вместо нынешних 12 месяцев.

В случае превышения скорости более чем на 70 км/ч, независимо от места нарушения и типа транспортного средства, поправки предусматривают штраф в размере 2000 евро и лишение права управления транспортными средствами на 36 месяцев.

По данным "Нового Единства", ежегодно более 500 водителей транспортных средств привлекаются к ответственности за превышение скорости на 60 и более километров в час.

"Безрассудное поведение на дороге создает риски не только для самого водителя, но и для окружающих. С начала года по 23 июля в дорожно-транспортных происшествиях в Латвии погибли 72 человека, еще почти 200 получили серьезные травмы. К сожалению, существующие штрафы не обеспечивают превентивного эффекта. Это означает, что действующий порядок нуждается в пересмотре", - заявил председатель юридической комиссии Сейма Андрей Юдин.