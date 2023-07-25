Инфляция в Латвии снижается. Это заслуга латвийского правительства?

На прошлой неделе в Латвии было объявлено, что инфляция, наконец, упала ниже 10-процентной планки, достигнув уровня годовой инфляции в 7,9%. Министерство экономики даже торжествующе заявило, что в июне в Латвии произошло самое резкое падение цен за последние 30 лет. Об этом сообщает Latvijas Avīze.
Было отчетливое ощущение, что правящая элита восприняла эту новость со вздохом облегчения, мол, наконец-то и на нашей улице праздник.
Однако, если посмотреть на факторы, вызвавшие падение инфляции, становится ясно, что главной причиной падения послужили события на мировом рынке, а не успехи латвийского правительства в борьбе с инфляцией.
На данный момент цены на энергоресурсы низки: на топливо они снижаются четвертый месяц подряд, в июне тарифы на теплоэнергию в Риге снизились на 14,2%, также упали цены на природный газ, электроэнергию и древесную щепу.
Причиной такого снижения следует искать на международных рынках: цены на нефть удерживают на низком уровне данные о неожиданной слабости китайской экономики - ее восстановление после ковидного кризиса оказалось медленнее, чем прогнозировалось, - а также данные о падении экспорта США. Дополнительным фактором является то, что Европейский центральный банк продолжает повышать процентные ставки, пытаясь задушить спрос и инфляцию, одновременно перекрывая кислород экономике и потребителям.
В результате всего этого упал спрос на нефть, даже несмотря на принятое на июньском заседании ОПЕК+ решение о сокращении объемов добычи нефти в мире на 1,4 млн баррелей в сутки. Так как все остальные энергоресурсы в ценовой политике ориентируются на цены на нефть, то и они дешевеют.
Все это лишь еще раз демонстрирует известный, но, может быть, не вполне понятный факт, что Латвия является частью мирового рынка и события в мире также влияют на то, что происходит у нас.
Но как быть с той частью инфляции, по поводу которой следовало бы взять слово латвийскому правительству, а именно, в первую очередь с ценами на продукты питания?
Вот тут открывается отнюдь не радостная картина: в июне, когда по утверждению Минэкономики произошло самое резкое падение цен за последние 30 лет, цены на продовольствие замерли и остались на уровне мая.
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