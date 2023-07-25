Инфляция в Латвии снижается. Это заслуга латвийского правительства?

Было отчетливое ощущение, что правящая элита восприняла эту новость со вздохом облегчения, мол, наконец-то и на нашей улице праздник.

Однако, если посмотреть на факторы, вызвавшие падение инфляции, становится ясно, что главной причиной падения послужили события на мировом рынке, а не успехи латвийского правительства в борьбе с инфляцией.

На данный момент цены на энергоресурсы низки: на топливо они снижаются четвертый месяц подряд, в июне тарифы на теплоэнергию в Риге снизились на 14,2%, также упали цены на природный газ, электроэнергию и древесную щепу.

Причиной такого снижения следует искать на международных рынках: цены на нефть удерживают на низком уровне данные о неожиданной слабости китайской экономики - ее восстановление после ковидного кризиса оказалось медленнее, чем прогнозировалось, - а также данные о падении экспорта США. Дополнительным фактором является то, что Европейский центральный банк продолжает повышать процентные ставки, пытаясь задушить спрос и инфляцию, одновременно перекрывая кислород экономике и потребителям.