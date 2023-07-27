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Видео ⟩ ВСУ уничтожили редкие комплексы российских войск под Бахмутом

rus.tvnet.lv
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ВСУ уничтожили современные и редкие комплексы российских войск
ВСУ уничтожили современные и редкие комплексы российских войск Фото: armyinform.com.ua

Украинской армии удалось уничтожить важные и редкие комплексы комплексы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) недалеко от Бахмута.

Операция проводилась совместно с украинскими силами специальных операций. На видеозаписи видно, что украинским силам удалось уничтожить комплексы "Триада-2С" и "Леер-2".

"Комплексы радиоэлектронной борьбы "Триада" и "Леер-2" уничтожены благодаря аэроразведчикам одного из подразделений ССО Украины. Это произошло на Бахмутском направлении. Там наши воины провели разведку позиций противника и после обнаружения целей удачно навели и скорректировали артиллерию Сил обороны", - говорится в сообщении.

Комплекс радиоэлектронной борьбы "Триада-2С" или "Триада-2,3" - одна из последних и наиболее засекреченных инноваций оборонной промышленности России.

Согласно информации в открытых источниках, работы над этим комплексом начались в 2001 году в Москве. После многолетних доработок в 2018 году был подписан первый контракт на закупку неуточненного количества этих комплексов.

Уже в 2019 году российские военные сообщили о поступлении в армию первых экземпляров новой системы. При этом в 2019 году этот комплекс впервые заметили наблюдатели Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в Луганской области Украины, в районе поселка Южная Ломоватка.

Еще одним безусловно приятным трофеем стал российский мобильный автоматизированный комплекс радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы "Леер-2" на базе бронеавтомобиля "Тигр".

Его основная задача - радиоразведка источников радиоизлучений, постановка помех и радиоподавления радиоэлектронных средств (РЭС) противника, в том числе и систем мобильной связи.

С 2017 года комплекс активно используется сухопутными и воздушно-десантными войсками России. Обычно он располагается недалеко от линии фронта, чтобы повысить эффективность его работы.

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