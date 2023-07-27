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Разрешено купаться на пляжах Лиепаи и Павилосты

rus.tvnet.lv/LETA
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Люди на пляже в Лиепае
Люди на пляже в Лиепае Фото: Paula Čurkste/LETA

Запрет на купание на пляжах Лиепаи и Павилосты снят, поскольку микробиологического загрязнения воды не обнаружено, сообщила агентству LETA руководитель отдела по связям с общественностью и маркетингу Лиепайского самоуправления Зита Лаздане.

Самоуправление Лиепаи получило результаты анализов проб воды, взятых Инспекцией здравоохранения 25 июля в юго-западной части Лиепайского пляжа и у стадиона, и анализы не показывают микробиологического загрязнения. Качество воды хорошее, поэтому купание разрешено, говорит Лаздане.

Качество воды на пляже Павилосты также хорошее.

Как сообщалось, в воскресенье вечером в Лиепае обрушилась стена резервуара предварительной очистки очистных сооружений, в результате чего часть неочищенных сточных вод просочилась в море.

В ночь на вторник в Лиепае удалось остановить утечку сточных вод в море и во временном режиме восстановить работу очистных сооружений.

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