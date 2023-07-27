Фото ⟩ Эмоции, овации стоя и ослепительная атмосфера: как прошел 1-й день Laima Rendezvous Jūrmala

Фото: Пресс-фото/Ритварс Станкевичс и Андрейс Андманис

Организаторы радостно сообщают, что концерты фестиваля будут транслироваться на канале TV3 в августе, а также в различных странах, таких как Литва, Эстония, Армения, Грузия, Израиль и Узбекистан, чтобы подарить возможность многим зрителям по всему миру насладиться прекрасным искусством. Это уникальная возможность для каждого стать частью этой захватывающей программы и принять участие в съемках вместе с талантливыми артистами, чтобы погрузиться в неповторимую атмосферу фестиваля.

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Билеты на пятницу и воскресенье уже распроданы, однако у вас всё ещё есть возможность стать частью события, посетив зрелищный концерт в субботу, где Лайма Вайкуле первый раз за долгое время будет сиять на сцене в компании друзей-артистов. Присоединяйтесь, чтобы окунуться в атмосферу элегантного, блестящего и неповторимого фестиваля Laima Rendezvous Jūrmala.