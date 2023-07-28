Похищают детей и не признают государственную власть: в Литве набирает обороты новое движение

Что такое Движение суверенных граждан в Литве?

Движение выросло во время пандемии, призывая людей противостоять карантинным ограничениям. Формально эта группа называлась Движением сознания Кришны (Krishna Consciousness Movement) - ответвлением вайшнавизма, в народе известным как кришнаиты.

Исследователь и религиовед Вильнюсского университета Альфредас Буйко в 2021 году говорил, что недавно зародившееся движение не связано с Россией.

"Суверенное движение, или Движение свободного человека, а в настоящее - время Движение суверенных граждан, впервые возникло 50 лет назад в США. Некоторые граждане США начали заявлять, что они не американские граждане, а отдельные лица и поэтому подпадают под действие международного морского права", - сказал он.

По данным литовского Департамента госбезопасности, в США насчитывается более 300 000 "суверенов", а в Германии - около 20 000, примкнувших как к официальным, так и к неофициальным группам.

По информации VSD, так называемые "суверены" Литвы переняли нарративы Кремля и Беларуси.

Ссылаясь на ныне запрещенную организацию "Международный форум добрососедства" (Good Neighbourhood Forum), литовская разведка сообщила, что в движение входили люди, посещавшие Москву и Минск, где они также встречались с Александром Лукашенко.

Хотя родители похищенных детей использовали общий для последователей Движения суверенных граждан язык, неясно, связывают ли они себя с какой-либо официальной или неофициальной группой.