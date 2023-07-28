Похищают детей и не признают государственную власть: в Литве набирает обороты новое движение

Литовская семья, незаконно забравшая своих детей из детдома, предположительно, связана с набирающим в Литве популярность Движением суверенных граждан, заявил в среду Департамент государственной безопасности страны (VSD), пишет Rus.Postimees.
"Так называемые "суверены", утверждающие, что они являются родителями детей, похищенных ими из государственного попечительского учреждения временного содержания, руководствуются антигосударственной максималистской идеологией, отрицающей легитимность государства", - говорится в сообщении VSD в Facebook.
Детей в июне определили в приемную семью после того, как выяснилось, что они не посещают школу. Отец детей ранее заявил, что отказался от литовского гражданства, назвав себя "свободноживущим человеком". Он также сообщил, что ни у одного из членов его семьи нет документов, удостоверяющих личность.
Суверенное движение, или Движение свободного человека, а в настоящее время - Движение суверенных граждан, впервые возникло 50 лет назад в США. Некоторые граждане США начали заявлять, что они не американские граждане, а отдельные лица и поэтому подпадают под действие международного морского права.
В июле родители забрали детей из попечительского учреждения, позже бросив машину, на которой сбежали, в городке Титувенай на западе Литвы. Полиция продолжает их поиски, в том числе за границей.
В Литве несколько сотен человек называют себя "суверенами", а двадцать из них считают себя гражданами СССР, сообщила VSD.
Что такое Движение суверенных граждан в Литве?
Движение выросло во время пандемии, призывая людей противостоять карантинным ограничениям. Формально эта группа называлась Движением сознания Кришны (Krishna Consciousness Movement) - ответвлением вайшнавизма, в народе известным как кришнаиты.
Исследователь и религиовед Вильнюсского университета Альфредас Буйко в 2021 году говорил, что недавно зародившееся движение не связано с Россией.
"Суверенное движение, или Движение свободного человека, а в настоящее - время Движение суверенных граждан, впервые возникло 50 лет назад в США. Некоторые граждане США начали заявлять, что они не американские граждане, а отдельные лица и поэтому подпадают под действие международного морского права", - сказал он.
По данным литовского Департамента госбезопасности, в США насчитывается более 300 000 "суверенов", а в Германии - около 20 000, примкнувших как к официальным, так и к неофициальным группам.
По информации VSD, так называемые "суверены" Литвы переняли нарративы Кремля и Беларуси.
Ссылаясь на ныне запрещенную организацию "Международный форум добрососедства" (Good Neighbourhood Forum), литовская разведка сообщила, что в движение входили люди, посещавшие Москву и Минск, где они также встречались с Александром Лукашенко.
Хотя родители похищенных детей использовали общий для последователей Движения суверенных граждан язык, неясно, связывают ли они себя с какой-либо официальной или неофициальной группой.
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