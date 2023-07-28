Фото ⟩ Украинская Леди Гага Оля Полякова неповторима даже во время репетиции

Оля Полякова - украинская певица, телеведущая, актриса, самая красивая женщина Украины 2018 года (по версии Viva!), исполнительница хитов "Шлепки", "Королева ночи", "Лед тронулся", "О Боже, как больно" и других.

Фото: Rus TVNET

Украинская Леди Гага репетировала на сцене концертного зала "Дзинтари". Певица вместе с балетом прорабатывала свои концертные номера. Отдельно можно отметить штативы звезды, которые сверху донизу украшали стразы. Скорее всего, на самом выступлении артистка предстанет в одном из своих умопомрачительных концертных костюмов.

Фото: Rus TVNET

На Оле была джинсовая куртка, черные клеши, волосы собраны в два пучка, а на ногах - обувь на высоком каблуке, которая только добавляла силуэту еще большей стройности.

Напомним, билеты на сегодняшний и воскресный концерты уже распроданы, однако у вас еще есть возможность стать частью события, посетив зрелищный концерт в субботу, на котором Лайма Вайкуле первый раз за долгое время будет сиять на сцене в компании друзей-артистов. Присоединяйтесь, чтобы окунуться в атмосферу элегантного, блестящего и неповторимого фестиваля Laima Rendezvous Jūrmala.

Галерея: Открытие фестиваля Laima Rendezvous Jūrmala, выступление балета Freedom