Бывший начальник Госполиции: Цесманис мог сбежать из-за халатности полицейских

Побег арестованного по делу об ограблении Мартиньша Цесманиса из полицейского автомобиля мог быть осуществлен в результате халатности полицейских, заявил агентству LETA преподаватель юридического факультета RSU и бывший начальник Государственной полиции Алдис Лиелюксис.
Он допускает, что стражи порядка допустили халатность, однако в публичном пространстве по поводу обстоятельств побега очень мало информации, чтобы судить детальнее. Неизвестно, был ли конкретный полицейский автомобиль легковой машиной или же предусмотренным для конвоирования транспортным средством. Кроме того, не исключена ситуация, что арестованный просто остался в машине без присмотра.
"Это все будет выяснено в рамках судебного расследования, и по результатам проверки кто-то будет наказан за халатные действия", - указал Лиелюксис.
Во время конвоирования у полицейских возникали разные инциденты. Экс-глава Госполиции вспомнил случай, когда задержанный сбежал из обычной полицейской легковушки - бывший сотрудник органов безопасности Эдгар Гулбис сбежал из полицейской машины на Островном мосту в Риге и прыгнул в Даугаву. Он сидел у дверей.
Неизвестно, куда везли Цесманиса, однако, по словам Лиелюксиса, раньше, когда везли на следственные мероприятия, использовали простой метод - задержанный был в наручниках вместе с полицейским, "так как тогда можно не беспокоиться, что кто-то куда-то сбежит".
"В любом случае это нельзя считать плюсом в работе полиции", - добавил эксперт.
Лиелюксис отметил, что после этого случая полиция должна принять превентивные меры, т. е. уделить повышенное внимание работе сотрудников, в том числе с использованием специальных средств.
"Это постоянный процесс, потому что недостаточно прочитать лекцию одному сотруднику, чтобы он запомнил навсегда", - добавил эксперт.
Напомним, Цесманис 1981 года рождения в четверг, 27 июля, около 16:55 сбежал из полицейской машины на Саркандаугаве, в районе проспекта Межа, 90, и направился в сторону кладбища. По имеющейся в распоряжении полиции информации, мужчина потенциально может находиться на Саркандаугаве, в центре Риги или в Плявниеках.
Полиция получила и новое изображение сбежавшего Мартиньша Цесманиса. На снимке видно, как мужчина выглядел вечером в четверг, передвигаясь по центру Риги. У него на плечах темная куртка, на ногах - темная обувь с белой подошвой, на голове - темно-синяя кепка.
Также видно, что мужчина прячет руки - полиция ранее обращала внимание на то, что в момент побега руки Цесманиса были скованы наручниками, однако сейчас они уже могут быть сняты.
Полиция сообщила, что к Цесманису в четверг в связи с ограблением была применена мера пресечения - заключение под стражу.
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