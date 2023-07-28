Бывший начальник Госполиции: Цесманис мог сбежать из-за халатности полицейских

Лиелюксис отметил, что после этого случая полиция должна принять превентивные меры, т. е. уделить повышенное внимание работе сотрудников, в том числе с использованием специальных средств.

"Это постоянный процесс, потому что недостаточно прочитать лекцию одному сотруднику, чтобы он запомнил навсегда", - добавил эксперт.

Напомним, Цесманис 1981 года рождения в четверг, 27 июля, около 16:55 сбежал из полицейской машины на Саркандаугаве, в районе проспекта Межа, 90, и направился в сторону кладбища. По имеющейся в распоряжении полиции информации, мужчина потенциально может находиться на Саркандаугаве, в центре Риги или в Плявниеках.

Полиция получила и новое изображение сбежавшего Мартиньша Цесманиса. На снимке видно, как мужчина выглядел вечером в четверг, передвигаясь по центру Риги. У него на плечах темная куртка, на ногах - темная обувь с белой подошвой, на голове - темно-синяя кепка.

Также видно, что мужчина прячет руки - полиция ранее обращала внимание на то, что в момент побега руки Цесманиса были скованы наручниками, однако сейчас они уже могут быть сняты.

Полиция сообщила, что к Цесманису в четверг в связи с ограблением была применена мера пресечения - заключение под стражу.