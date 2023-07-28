В Беларусь прибыла очередная колонна ЧВК "Вагнер"

В колонне было не менее 80 автомобилей, и она шла из Бобруйска в сторону Осиповичей по трассе М5.

В состав колонны входили бронеавтомобили, бензовозы, автобусы, грузовики "Камаз" и "Урал", большегрузные автомобили, пикапы и легковые автомобили, а также другая техника.

На машинах были номерные знаки России или так называемой "Луганской народной республики".

По оценкам Государственной пограничной службы Украины, в Беларусь уже прибыло около 5000 бойцов ЧВК "Вагнер".

Ранее сообщалось, что Польша, Литва и Латвия могут совместно принять решение о закрытии границ с Беларусью, если на границе с этой страной будут происходить серьезные инциденты с участием ЧВК "Вагнер", заявил в четверг, 27 июня, министр внутренних дел Польши Мариуш Каминьский.

"Безусловно, если на границах стран НАТО и ЕС, таких как Польша, Литва или Латвия, будут происходить серьезные инциденты с участием группы "Вагнер", мы, несомненно, будем принимать совместные меры, - сказал Каминьский. - Я не исключаю, что если мы решим, что это правильный ответ на данный момент, то мы добьемся полной изоляции Беларуси".