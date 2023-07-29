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Видео ⟩ "Ад на земле": ВСУ уничтожили уникальную огнеметную систему РФ

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"Ад на земле": ВСУ уничтожили уникальную огнеметную систему РФ
"Ад на земле": ВСУ уничтожили уникальную огнеметную систему РФ Фото: Ekrānuzņēmums no video

Украинский спецназ с помощью беспилотника уничтожил уникальную огнеметную систему армии РФ ТОС-1 "Буратино".

"Буратино" - тяжелая огнеметная система, которую называют "адом на земле". ТОС-1 стреляет ракетами, имеющими специализированные боеголовки - они обливают горючей жидкостью определенную цель и поджигают ее. За одну атаку можно уничтожить несколько районов города.

Термобарический эффект ракеты очень эффективен, т.к. людям при этом нет смысла прятаться в окопах или блиндажах. Почему? Потому что ракета поджигает воздух и создает высокую температуру, в результате чего возникает мощная ударная волна.

Высокоточный расчет угла обстрела неуправляемых ракет распределяет цели по площади так, чтобы можно было плотно накрыть цель за шесть секунд. Это позволяет на длительное время подавить активную деятельность противника на больших площадях и уничтожить боевые силы противника на площади 40 000 кв. м.

Система была разработана в 1970-х годах. Она смонтирована на базе танка Т-72 и впервые была применена на поле боя в советско-афганской войне. ТОС-1 предназначена для ликвидации бронетехники, разрушения и поджога зданий, а также ослабления сил противника.

В 2015 году "Буратино" также был замечен на востоке Украины, на территории, контролируемой прокремлевскими сепаратистами.

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