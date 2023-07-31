Фото ⟩ В Гонконге с небоскреба упал французский каскадер: он погиб на месте

30-летний Реми Лучиди взбирался по комплексу зданий Tregunter Tower в Гонконге и упал. Он был объявлен мертвым на месте. Точная причина смерти пока не установлена.

В интернете Лучиди был известен под псевдонимом Remi Enigma.

По словам гонконгских чиновников, Лучиди прибыл в здание в 18:00 и сказал охраннику, что пришел в гости к другу на 40-м этаже.

Охранник пытался задержать Лучиди после того, как его "друг" сказал, что не знаком с Лучиди, однако каскадер уже был в лифте.

По информации полиции, в последний раз мужчину видели живым в 19:38.

Неподтвержденные источники свидетельствуют, что Лучиди оказался в лjвушке за пределами последнего этажа и стучал в окно, чтобы позвать на помощь перед тем, как произошел несчастный случай.