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Фото ⟩ В Гонконге с небоскреба упал французский каскадер: он погиб на месте

Apollo.lv rus.tvnet.lv
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Фото: Remnigma/"Instagram"

Энтузиаст экстремальных видов спорта из Франции в субботу в Гонконге упал с 68-го этажа жилого дома и погиб, сообщает The New York Post.

30-летний Реми Лучиди взбирался по комплексу зданий Tregunter Tower в Гонконге и упал. Он был объявлен мертвым на месте. Точная причина смерти пока не установлена.

В интернете Лучиди был известен под псевдонимом Remi Enigma.

По словам гонконгских чиновников, Лучиди прибыл в здание в 18:00 и сказал охраннику, что пришел в гости к другу на 40-м этаже.

Охранник пытался задержать Лучиди после того, как его "друг" сказал, что не знаком с Лучиди, однако каскадер уже был в лифте.

По информации полиции, в последний раз мужчину видели живым в 19:38.

Неподтвержденные источники свидетельствуют, что Лучиди оказался в лjвушке за пределами последнего этажа и стучал в окно, чтобы позвать на помощь перед тем, как произошел несчастный случай.

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