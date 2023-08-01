Избиение ЛГБТ-активиста в Даугавпилсе: дело возобновили

На прошлой неделе, 28 июля, прокуратура Латгальского окружного суда отменила постановление о прекращении уголовного процесса в связи с избиением ЛГБТ-активиста Ливая Амарейна в Даугавпилсе, сообщает агентство LETA.
По мнению прокуратуры, решение прекратить дело было принято преждевременнo, поэтому подлежит отмене как необоснованное. Полиция не выяснила все обстоятельства совершенного правонарушения и не провела все возможные следственные действия для выяснения объективной истины, поэтому уголовное дело возобновлено. Установлено, что лицо, руководившее процессом, не дало дополнительной оценки действиям подозреваемого в связи с разжиганием социальной ненависти и розни.
Вновь возбужденное уголовное дело направлено в следственный отдел Южнолатгальского участка Латгальского регионального управления Государственной полиции для дальнейшего досудебного расследования.
Как отмечает даугавпилсский портал "Чайка", решение возобновить дело было закономерной реакцией - благодаря огласке в СМИ ситуация с Ливаем вызвала общественный резонанс, ею также обеспокоился и Минюст.
С делом Ливая Амарейна ознакомился депутат Сейма Андрей Юдин.
Перед тем как подать заявление на опровержение решения, Ливай также проконсультировался со специалистами, среди которых - юрист Латвийского центра по правам человека. Вместе с юристом они ходили в полицейский участок, чтобы ознакомиться с материалами дела.
"Возможно, это внутренняя необразованность полиции, а возможно - гомофобия местных депутатов. Теоретически мы допускаем, что сюда мог вмешаться наш мэр, которому не нужна такая статистика в городе - преступления на почве ненависти. Ведь он позиционирует наш город как очень дружный и замечательный. Могло быть все что угодно. Полицейские тоже не всегда искренне обеспокоены проблемами в связи с тем, что сваливается столько дел и оказывается давление со всех сторон. Поэтому, возможно, подписываются такие решения", - отмечает пострадавший.
Напомним, 9 мая полиция задержала мужчину 1997 года рождения по подозрению в причинении телесных повреждений потерпевшим. Комплекта материалов, полученных в ходе следствия, было достаточно для признания мужчины подозреваемым в уголовном процессе.
В ходе дальнейших процессуальных действий по указанию надзирающего прокурора к мужчине был применен ряд мер пресечения, не связанных с лишением свободы.
Продолжая расследование, полиция под надзором прокурора провела все необходимые следственные действия в рамках уголовного процесса, в ходе которых было установлено, что подозреваемый совершил свои действия в конфликте с ранее не знакомыми ему лицами не с предварительным умыслом, а скорее в ходе конфликта, когда на месте происшествия внезапно завязались неприязненные отношения при обсуждении участниками не только вопросов сексуальной ориентации.
Также было установлено, что подозреваемый нанес телесные повреждения потерпевшим не из хулиганских побуждений или с целью нарушения общественного порядка и спокойствия, а в силу своего личного отношения, и эти действия не были направлены на грубое нарушение общественного порядка и спокойствия либо на разжигание грубого и оскорбительного конфликта без повода или с использованием незначительного предлога.
Следовательно, в действиях подозреваемого отсутствуют признаки состава уголовного правонарушения, за которое предусмотрена уголовная ответственность согласно статье Уголовного закона о хулиганстве.
17 июля в полицию поступило письменное указание надзирающего прокурора о вынесении постановления о прекращении уголовного дела в рамках вышеуказанного уголовного производства, поскольку совершенное правонарушение не имеет состава уголовного правонарушения, наказуемого в уголовном порядке, с указанием о привлечении лица к административной ответственности за причинение легких телесных повреждений потерпевшему.
С учетом вышеуказанных обстоятельств и выводов следствия 20 июля уголовное производство было прекращено с выделением из него материалов для возбуждения производства об административном правонарушении по факту причинения легких телесных повреждений, то есть повлекших кратковременные, незначительные последствия без нарушения здоровья или общей утраты трудоспособности.
За такое нарушение предусмотрен штраф в размере от 210 до 400 евро.
Как ранее сообщало даугавпилсское СМИ "Чайка", вечером 4 мая в Даугавпилсе были избиты два человека, возможно, за принадлежность к сообществу ЛГБТК+. Нападение произошло на Стропской эстраде в Даугавпилсе. На молодых людей напали двое неизвестных.
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