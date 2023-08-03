Литва: боевики ЧВК "Вагнер" подошли к границе в районе Гродно

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил об этом на встрече с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким в Сувалках.

"Эта ситуация очень удобна для организации провокаций как на границе Польши и Беларуси, так и на границе Литвы и Беларуси", - сказал глава литовского государства.

Он также отметил, что присутствие российских наемников в Беларуси - "дополнительный и очень важный фактор риска безопасности".

По словам Науседы, количество бойцов ЧВК "Вагнер" в Беларуси "уже превышает или близко" к 4000 и есть опасения, что оно может достигнуть 10 тысяч человек.