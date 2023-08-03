Литва: боевики ЧВК "Вагнер" подошли к границе в районе Гродно

Часть боевиков российской ЧВК "Вагнер" подошла к границе Литвы, заняв позицию в районе Гродно в Беларуси, об этом сообщает DW со ссылкой на президента Литвы.
Президент Литвы Гитанас Науседа заявил об этом на встрече с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким в Сувалках.
"Эта ситуация очень удобна для организации провокаций как на границе Польши и Беларуси, так и на границе Литвы и Беларуси", - сказал глава литовского государства.
Он также отметил, что присутствие российских наемников в Беларуси - "дополнительный и очень важный фактор риска безопасности".
По словам Науседы, количество бойцов ЧВК "Вагнер" в Беларуси "уже превышает или близко" к 4000 и есть опасения, что оно может достигнуть 10 тысяч человек.
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