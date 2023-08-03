Конфликт Знотиньша с соседями: полиция расследует возможное разжигание розни

Государственная полиция начала расследование возможного факта разжигания национальной розни в связи с конфликтом с участием бывшего депутата Сейма и бывшего члена партии "Консервативные" Рейниса Знотиньша, выяснило агентство LETA.
В полицию уже поступило несколько обращений в связи с этим событием - как о конфликте между жителями, произошедшем 30 июля, так и о возможном факте разжигания национальной, этнической и расовой ненависти, утверждает полиция.
Уже сообщалось, что полиция начала административный процесс по факту мелкого хулиганства. За такое нарушение грозит предупреждение или денежный штраф до 500 евро.
По поводу возможного разжигания национальной, этнической и расовой ненависти полиция начала ведомственное расследование, в ходе которого сотрудники правоохранительных органов оценят как представленные жителями материалы, так и имеющуюся у полиции информацию. Целью проверки будет решить, имеются ли видимые признаки уголовного преступления в соответствии с Уголовным законом, сообщили в полиции.
Напомним, бывший депутат Сейма и теперь также бывший член партии "Консервативные" Рейнис Знотиньш в конфликте с соседями был агрессивен и грубо ругался, а также хвастался своей прежней должностью, свидетельствует видео, появившееся в социальных сетях после того, как Знотиньш публично обвинил соседей в выборе неправильного языка общения.
В упомянутом видео, где отдельные фрагменты могут быть вырезаны, видно и слышно, что Знотиньш заставляет соседа слушать его, потому что он долгое время руководил этой страной. Бывший депутат также упрекает соседа за недостаточный вклад, чтобы помочь народу Латвии.
В соцсетях Знотиньш написал, что 30 июля он настаивал на том, что в Латвии нужно говорить на латышском, но соседи русского происхождения начали его душить в подъезде.
Агентству LETA Знотиньш во вторник более подробного комментария по поводу своего твита не предоставил, указав лишь, что будет решать все в судебном порядке. В свою очередь, в среду вечером после распространения видео Знотиньш на звонки агентства LETA не отвечал.
Чуть позже он написал в Twitter, что хочет извиниться перед теми, кого задело его поведение, "включая тех, кто упоминается как не имеющий отношения к конфликту".
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!