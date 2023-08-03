Конфликт Знотиньша с соседями: полиция расследует возможное разжигание розни

В полицию уже поступило несколько обращений в связи с этим событием - как о конфликте между жителями, произошедшем 30 июля, так и о возможном факте разжигания национальной, этнической и расовой ненависти, утверждает полиция.

Уже сообщалось, что полиция начала административный процесс по факту мелкого хулиганства. За такое нарушение грозит предупреждение или денежный штраф до 500 евро.

По поводу возможного разжигания национальной, этнической и расовой ненависти полиция начала ведомственное расследование, в ходе которого сотрудники правоохранительных органов оценят как представленные жителями материалы, так и имеющуюся у полиции информацию. Целью проверки будет решить, имеются ли видимые признаки уголовного преступления в соответствии с Уголовным законом, сообщили в полиции.

Напомним, бывший депутат Сейма и теперь также бывший член партии "Консервативные" Рейнис Знотиньш в конфликте с соседями был агрессивен и грубо ругался, а также хвастался своей прежней должностью, свидетельствует видео, появившееся в социальных сетях после того, как Знотиньш публично обвинил соседей в выборе неправильного языка общения.