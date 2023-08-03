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В Риге и Кекавском крае по дорогам будет передвигаться военная техника

rus.tvnet.lv
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Военные учения
Военные учения Фото: Nacionālie bruņotie spēki

С 4 по 5 августа в Риге и Кекавском крае пройдут военные учения, в ходе которых по дорогам общего пользования в светлое и темное время суток будет передвигаться военная техника. Об этом говорится в сообщении Национальных вооруженных сил (НВС) в Twitter.

По данным НВС будут использоваться учебные боеприпасы, которые издают звук, но не представляют угрозы для окружающих. Военные призывают жителей не переживать и отнестись к учениям с пониманием.

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