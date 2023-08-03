В Риге и Кекавском крае по дорогам будет передвигаться военная техника

С 4 по 5 августа в Риге и Кекавском крае пройдут военные учения, в ходе которых по дорогам общего пользования в светлое и темное время суток будет передвигаться военная техника. Об этом говорится в сообщении Национальных вооруженных сил (НВС) в Twitter.
По данным НВС будут использоваться учебные боеприпасы, которые издают звук, но не представляют угрозы для окружающих. Военные призывают жителей не переживать и отнестись к учениям с пониманием.
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