В Риге и Кекавском крае по дорогам будет передвигаться военная техника

С 4 по 5 августа в Риге и Кекавском крае пройдут военные учения, в ходе которых по дорогам общего пользования в светлое и темное время суток будет передвигаться военная техника. Об этом говорится в сообщении Национальных вооруженных сил (НВС) в Twitter.