"Эти люди очень хорошо умеют врать". Эстония не будет проверять россиян на отношение к войне

Эстония не будет повторять практики Литвы и Латвии, где продление вида на жительство для граждан РФ и Беларуси завязано на опросах об отношении к войне и знании языка. Об этом заявил министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс.

"Мы не обсуждали это предложение в свете того, чтобы делать какие-то анкеты. На самом деле, это не дает реальной картины тех людей, которые могут представлять опасность. Эти люди очень хорошо умеют врать и отвечать так, как мы хотим услышать или увидеть в анкете", - цитирует министра ERR.

В начале августа стало известно, что Литва намерена выслать из страны около тысячи граждан Беларуси и 254 гражданина РФ. До этого иностранцев опросили по принципиальным политическим вопросам и выявили прокремлевски настроенных приезжих. По данным СМИ, те, кого ждет высылка, отвечали, что захват Крыма в 2014 году была оправдан.

Что касается знания языка, которое стало проблемой для продления легального статуса россиян в Латвии, то, по словам Ляэнеметса, в Эстонии эти моменты оцениваются уже при продлении вида на жительство. Сегодня Эстония не планирует никаких изменений в требованиях к знанию национального языка.

Выявлением лиц, представляющих угрозу безопасности, и впредь будет заниматься Полиция безопасности, уточнил министр МВД Эстонии.