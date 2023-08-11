Натали Тумшевиц и Яна Брук - новые участницы реалити-шоу

Рядом с ветераном шоу Магоне Лиедескалне свое участие подтвердили бизнес-леди Натали Тумшевиц и блогерка Яна Брук.

В общей сложности зрители смогут следить за шестью лицами, некоторые из них еще держатся в секрете.

Натали Тумшевиц

Организатор мероприятий благотворительных Натали Тумшевиц незадолго до этого поразила новостями - она стала мамой и скрывала это от СМИ. Теперь же она готова об этом говорить и открыто делится своими чувствами о новой роли.

"Я хочу, чтобы люди узнали, какая я на самом деле, без фильтров, без раздутых слухов, какая на самом деле Натали. Зрители увидят мою жизнь, ежедневные занятия, отношения с семьей и друзьями, что мы вместе делаем и какие вопросы решаем, моих коллег и как воплощаются в жизнь проекты, спортивные соревнования и т.д. Короче говоря, они увидят меня", - говорит Тумшевиц.

Яна Брук

Фото: publicitātes

Зрители канала STV Pirmā! уже знакомы с блогеркой Яной Брук в шоу Mīla kemperī, где после поездки по Европе она нашла свою любовь - Давида Круминьша. Пара даже сыграла свадьбу в Лас-Вегасе, однако этим летом пара все же рассталась. Теперь Яна готова поделиться пережитым.

"В этом сезоне я буду говорить о себе, мне очень нравится говорить о себе, своих буднях и отношениях. Определенно многих зрителей интересует моя личная жизнь после расставания с Давидом - одинока ли я или нет. Я готова откровенно говорить о наших отношениях, рассказать, что случилось, когда камеры были выключены", - рассказала Яна.

Крутые повороты отношений знаменитостей, красивые события жизни - в реалити-шоу "Знаменитости. Без фильтра" в новом сезоне с 22 августа, с понедельника по четверг в 20:30 на STV Pirmā!