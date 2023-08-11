На Рижской окружной дороге теперь измеряют среднюю скорость

Радары средней скорости вводятся в Латвии для повышения безопасности дорожного движения. Как свидетельствует статистика ДТП, самым распространенным видом серьезных аварий являются столкновения, а их причинами - неверные решения водителей за рулем, необдуманные маневры, последствия которых усугубляются высокой скоростью. Как показывает опыт других стран, на участках с контролем средней скорости количество ДТП уменьшается.

Следующие участки, где начнут работать радары средней скорости, будут на Видземском шоссе (A2) от моста через Вейупите в Сигулде до Аугшлигатне (54,5–62,3 км), на Валмиерском шоссе (А3) от моста через Личупе до Сталбе (36,3-38,7 км), на Таллиннском шоссе (А1) от Сигули до Лиласте (14,1-20,1 км). О начале работы этих радаров Latvijas Valsts ceļi сообщит дополнительно.