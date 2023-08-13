Минфин рекомендует ввести обязательный авансовый налог на прибыль банков

Этот налог может быть включен в пакет законопроектов к бюджету следующего года, что дополнительно обеспечит фискальный эффект до 140 млн евро.

В рабочей группе по налоговой политике были предложены два варианта налогообложения банков - введение на три года солидарного платежа банков за превышение процентного дохода, как в Литве, или постоянное решение, как в Эстонии - обязательная выплата налога на прибыль авансом в размере 20% от прибыли предыдущего года. В Эстонии ставка налоговых авансовых платежей для банков составляет 14%.

Как сообщалось, латвийские монетарные финансовые учреждения, в основном банки, за первые шесть месяцев этого года получили прибыль в размере 335,9 млн евро, что в 2,6 раза больше, чем за соответствующий период 2022 года.

Литовское правительство в начале апреля поддержало предложенные Минфином поправки к закону, которые предусматривают введение временного налога солидарности банков. Полученные средства могут быть использованы на повышение военной мобильности и инфраструктурные проекты.

Прогнозируется, что прибыль литовских банков в этом году может достичь одного миллиарда евро по сравнению с 300-400 миллионами евро в другие годы. Сверхприбыль банков связана с ростом процентных ставок и другими факторами, не зависящими от бизнес-решений, поэтому Минфин и центральный банк предложили ввести для банков временный налог солидарности.

Налог будет ниже, если банки повысят процентные ставки по депозитам и снизят процентные ставки по кредитам.