Литва - лидер стран Балтии по регистрации электромобилей

В первом полугодии этого года в Литве было зарегистрировано чуть более 1 тысячи электромобилей - на 72% больше, чем в то же время в прошлом году.
По данным Европейской ассоциации автопроизводителей, за это время в Латвии был зарегистрирован 901 электромобиль (на 119% больше), а в Эстонии - 644 (на 79%).
По приросту зарегистрированных электромобилей Литва занимает 13-е место в Европе, Латвия - 7-е, а Эстония - 11-е, сообщила компания по лизингу автомобилей Citadele Leasing в странах Балтии.
В Литве в первом полугодии доля электромобилей составила 6,9% всех новых автомобилей, в Эстонии - 5,3%, в Латвии - 9,1%.
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