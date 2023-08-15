Трагическая смерть матери и сына в Балтийском море: по-прежнему не решена чувствительная проблема

Как указывает прокуратура, до сих пор не удалось решить вопрос о доставке тел погибших на родину.

Напомним, 29 июня два человека - сначала 7-летний ребенок, а затем его 36-летняя мать, прыгнувшая за ним, - упали в воду с судна Stena Spirit, следовавшего из Польши в Карлскруну в Швеции.

По неофициальной информации, оба человека одновременно упали в воду с высоты около 20 метров.

1 июля польские власти заявили, что инцидент рассматривается как убийство и самоубийство. Шведская полиция, расследующая эти события, также считает, что мать могла намеренно столкнуть своего сына в воду, а затем покончить жизнь самоубийством, прыгнув за ним.

Женщина, находившаяся на борту судна, рассказала польскому изданию Fakt, что она видела 7-летнего ребенка, который упал в Балтийское море, сидящим в инвалидном кресле перед падением.

Она также видела грустную мать мальчика за несколько часов до происшествия. "Мальчик лежал рядом с ней без движения, может быть, спал, я не знаю", - вспоминает женщина.

Очевидица также рассказала изданию Mirror: "Я помню, что подумала, как необычно, что такой большой ребенок сидит в детской коляске. Возможно, у мальчика были какие-то проблемы. Женщина выглядела усталой, подавленной. Язык ее тела был таким...". Несколько других людей также утверждали, что мать мальчика выглядела уставшей и расстроенной.

Судно Stena Spirit следовало из Гдыни (Польша) в Карлскруну (Швеция) и в момент инцидента находилось посреди Балтийского моря. Судно шло под датским флагом, поэтому датские власти проводят расследование случившегося.

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