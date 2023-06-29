Ребенок упал с парома в Балтийском море, мать бросилась за ним

Шведская телекомпания STV сообщила, что в четверг, 29 июня, семилетний ребенок выпал за борт парома Stena Spirit в Балтийское море. Мать, пытаясь спасти его, тоже прыгнула в воду. Спасателям удалось спасти обоих.
Паром следовал из Польши в Швецию.
На данный момент информации о состоянии здоровья спасенных нет.
По информации, предоставленной властями Швеции, к поискам упавшего в воду ребенка и его матери были привлечены большие ресурсы. Примерно через полчаса поисков мать и ребенок были найдены и доставлены в больницу на вертолете.
Инцидент произошел посреди Балтийского моря.
SAR Rescue mission from Stena Spirit with helicopter? pic.twitter.com/sjrpmOkbOI— Jamming (@balticjam) June 29, 2023
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