Кристап Зутис об отношениях: "Я изменял своей подруге"

Зутис когда-то был женат на женщине по имени Гинта, но брак продлился всего пять месяцев. Он признается, что отношения между ними были действительно бурными. В пылу ссоры Гинта однажды поранила ему спину ножом, но именно она до сих пор оставалась единственной супругой в его жизни.

У Зутиса также есть свой взгляд на измены в отношениях. Боксер считает, что для мужчин это лишь животное желание, так сказать, секса без эмоций. По его словам, измена может даже улучшить отношения. "Я так думаю, особенно для тех, кто состоит в длительных отношениях, но я сужу только по своему личному опыту, который в какой-то момент жизни был не самым лучшим".

Зутис признается, что когда-то был неверен своей девушке. "Я ей не сказал этого, мне было плохо. Чтобы было не так паршиво, я сделал это снова". Он добавляет, что действовал не на эмоциях. "Я думаю, что в 90% случаев измены вызваны одурманивающими веществами".

На вопрос, был ли он Дон Жуаном в подростковом возрасте, Зутис говорит, что в День святого Валентина он получил столько же любовных писем, сколько угроз. Он не называет себя Дон Жуаном, так как был стеснительным и закомплексованным. "После 30 комплексы закончились".

Напомним, Кристап Зутис публично объявил о расставании с блогером Элиной Пакалне. В начале лета пара сообщила о помолвке. Боксер подчеркнул, что причина разрыва только в нем. Элина произошедшее не комментирует.

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