Ринкевич: на должность премьера могут появиться новые кандидаты

Президент Эдгар Ринкевич не исключает, что на следующей неделе в ходе консультаций с политическими партиями прозвучат имена и других кандидатов на пост премьер-министра.
Пока официально на этот пост выдвинута только кандидат "Нового Единства" - министр благосостояния Эвика Силиня.
Как отметил президент, Латвия - демократическая страна, и не исключено, что в ходе консультаций будет названо более одного кандидата в премьер-министры.
Как сообщалось, в четверг, 17 августа, премьер-министр Кришьянис Кариньш ("Новое Единство") подал Ринкевичу прошение об отставке. На пресс-конференции после прошения Кариньша Ринкевич поблагодарил политика за работу на благо государства и общества в течение четырех с половиной лет.
"Возглавляемым им правительствам пришлось преодолевать пандемию, бороться с отмыванием денег в латвийских банках, противостоять гибридной угрозе на восточной границе Латвии и поддерживать Украину в борьбе с российской агрессией", - отметил Ринкевич.
Впереди - консультации президента с партиями
На следующей неделе президент начнет консультации со всеми представленными в Сейме партиями, чтобы выдвинуть кандидата, которому будет поручено формирование нового правительства.
Согласно Конституции, правительство формирует кандидат, названный президентом, поэтому Ринкевич пригласил партии на консультации, чтобы узнать их мнение о предпочтительной модели коалиции, возможных кандидатах на пост премьер-министра, долгосрочных и неотложных задачах, которые предстоит решить правительству. Президент подчеркнул, что общество ждет решения актуальных проблем - высоких тарифов на электроэнергию, высоких банковских процентных ставок и стремительной инфляции на продукты питания.
В ходе переговоров президент хочет убедиться в том, что выдвинутый им претендент в премьеры сможет заручиться максимально широкой поддержкой в парламенте.
Президент призывает партии поставить перед собой конкретную цель - добиться к 2030 году среднего уровня благосостояния ЕС, уделяя особое внимание образованию и науке, привлечению инвестиций, снижению регионального и экономического неравенства, здравоохранению, внешней и внутренней безопасности страны, экономической конкурентоспособности Латвии. В ходе переговоров с представителями партий президент предложит политическим силам представить свое видение достижения этих целей. По словам Ринкевича, фундамент для этой работы может и должно заложить следующее правительство.
Президент проведет консультации с представленными в парламенте фракциями в соответствии с их численностью. Консультации пройдут в Рижском замке.
В понедельник, 21 августа, в 9:30 президент встретится с "Новым Единством", в 10:30 - с Союзом зеленых и крестьян, в 15:00 - с "Объединенным списком".
Во вторник, 22 августа, в 10:00 состоится встреча с Национальным объединением, в 13:00 - с "Прогрессивными", в 13:00 - с партией "Стабильности!", в 14:00 - с партией "Латвия на первом месте".
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