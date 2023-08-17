Ринкевич: на должность премьера могут появиться новые кандидаты

В ходе переговоров президент хочет убедиться в том, что выдвинутый им претендент в премьеры сможет заручиться максимально широкой поддержкой в парламенте.

Президент призывает партии поставить перед собой конкретную цель - добиться к 2030 году среднего уровня благосостояния ЕС, уделяя особое внимание образованию и науке, привлечению инвестиций, снижению регионального и экономического неравенства, здравоохранению, внешней и внутренней безопасности страны, экономической конкурентоспособности Латвии. В ходе переговоров с представителями партий президент предложит политическим силам представить свое видение достижения этих целей. По словам Ринкевича, фундамент для этой работы может и должно заложить следующее правительство.

Президент проведет консультации с представленными в парламенте фракциями в соответствии с их численностью. Консультации пройдут в Рижском замке.

В понедельник, 21 августа, в 9:30 президент встретится с "Новым Единством", в 10:30 - с Союзом зеленых и крестьян, в 15:00 - с "Объединенным списком".

Во вторник, 22 августа, в 10:00 состоится встреча с Национальным объединением, в 13:00 - с "Прогрессивными", в 13:00 - с партией "Стабильности!", в 14:00 - с партией "Латвия на первом месте".