В Латвии по-прежнему много предприятий с российским и белорусским капиталом

Если сравнивать ситуацию сейчас и в начале прошлого года, до вторжения России в Украину, то количество предприятий российского капитала в Латвии сократилось всего на 2,6%, а ситуация с предприятиями белорусского капитала практически не изменилась.

Среди компаний с российским капиталом, зарегистрированных и действующих в Латвии, 2446 или 73,7% составляют те, в которых российские граждане или компании владеют 100% акций компаний.

С другой стороны, среди зарегистрированных в Латвии компаний белорусского капитала 447, или почти 80%, составляют компании, полностью контролируемые белорусским капиталом.

В Литве в июле этого года было зарегистрировано 961 предприятие, акционерами которых, контролирующими 100% акций, являются граждане или компании России или Беларуси. Количество таких компаний по сравнению с периодом до агрессии России в Украине в Литве уменьшилось на 60,6%.