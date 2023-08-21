В Латвии по-прежнему много предприятий с российским и белорусским капиталом

В настоящее время в Латвии зарегистрировано 3240 предприятий, акционерами которых, контролирующими не менее 25% акций компании, являются граждане или компании из России, и 559 предприятий, акционерами которых являются граждане или компании из Беларуси, свидетельствует обзор, подготовленный платформой открытых данных Okredo.
Если сравнивать ситуацию сейчас и в начале прошлого года, до вторжения России в Украину, то количество предприятий российского капитала в Латвии сократилось всего на 2,6%, а ситуация с предприятиями белорусского капитала практически не изменилась.
Среди компаний с российским капиталом, зарегистрированных и действующих в Латвии, 2446 или 73,7% составляют те, в которых российские граждане или компании владеют 100% акций компаний.
С другой стороны, среди зарегистрированных в Латвии компаний белорусского капитала 447, или почти 80%, составляют компании, полностью контролируемые белорусским капиталом.
В Литве в июле этого года было зарегистрировано 961 предприятие, акционерами которых, контролирующими 100% акций, являются граждане или компании России или Беларуси. Количество таких компаний по сравнению с периодом до агрессии России в Украине в Литве уменьшилось на 60,6%.
Общий оборот зарегистрированных в Латвии предприятий российского капитала в 2022 году достиг 726,3 млн евро, что на 4,56% меньше, чем годом ранее, а прибыль составила 29,9 млн евро. Оборот белорусских предприятий в прошлом году составил 299,4 млн евро (на 13,9% больше, чем годом ранее), а общая прибыль - 26,4 млн евро.
169 компаний с российским и белорусским капиталом, зарегистрированных в Латвии, заявили в своих финансовых отчетах за 2022 год об обороте не менее одного миллиона евро. При этом, несмотря на значительный оборот, только 76 или 45% из них имеют более 10 официально зарегистрированных сотрудников.
Примерно пятая часть или 19,2% компаний с российским капиталом, зарегистрированных в Латвии, в качестве основного вида деятельности указывают розничную и оптовую торговлю, за ними следуют операции с недвижимостью (6,3%), профессиональные, научные и технические услуги (6,2%), а также обрабатывающая промышленность (5,9%).
23,4% предприятий белорусского капитала в Латвии занимаются розничной и оптовой торговлей, за ними следуют транспортно-складской сектор (5,2%), профессиональные, научно-технические услуги (4,7%) и обрабатывающая промышленность (4,8%).
Платформа открытых данных Okredo, действующая в Латвии, Литве и Эстонии, предоставляет актуальные данные из регистров предприятий, налоговых органов и учреждений по трудоустройству, судебных органов.
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