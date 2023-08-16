Опубликован список предприятий, экспортирующих в Россию и Беларусь

Министр экономики Илзе Индриксоне (Национальное объединение) поручила Центральному статистическому управлению (ЦСУ) публиковать список предприятий, экспортирующих в Россию и Беларусь, говорится в заявлении министра в социальных сетях.
Индриксоне распорядилась опубликовать список на сайте ЦСУ, а также обновлять эту информацию раз в месяц.
В Минэкономики агентству LETA сообщили, что министерство не располагает информацией о конкретных компаниях, экспортирующих в Россию. Такая информация доступна таможенному управлению Службы государственных доходов (VID) и ЦСУ в целях предоставления статистики.
Kā novēroja portāls TVNET, uzņēmēju saraksts, kas eksportē uz Baltkrieviju un Krieviju, jau ir publiskots Centrālās statistikas pārvaldes mājaslapā.
Как заметил портал TVNET, список предприятий, которые экспортируют в Беларусь и Россию, уже опубликован на сайте ЦСУ.
Оценив нормы закона о конфиденциальности статистической информации и допустимых исключительных случаях, Минэкономики сделало вывод о том, что ЦСУ может публиковать названия компаний, экспортирующих в конкретную страну, без указания объема экспорта, сумм и других более подробных сведений.
При этом в Минэкономики напоминают, что с 2014 года министерство призывало компании оценивать необходимость сотрудничества с Россией, а с 24 февраля прошлого года рекомендовало прекратить все отношения со страной-агрессором.
Тем компаниям, которые до сих пор не видят этических и моральных проблем в сделках со страной-агрессором, стоит ожидать, что торговые отношения с Россией будут и дальше ухудшаться. Поэтому Минэкономики снова призывает предпринимателей переоценить свою прежнюю практику и не сотрудничать с государством-агрессором.
В министерстве констатируют, что количество компаний, экспортирующих в Россию, стремительно сокращается - по сравнению с 2019 годом в настоящее время 28% продолжают экспорт, а 72% прекратили экспорт. В 2019 году в Россию экспортировали 1095 компаний, в первом полугодии 2023 года их количество сократилось до 307.
Как сообщалось, на портале общественных инициатив Manabalss.lv в начале августа начался сбор подписей за публикацию списка латвийских компаний, экспортирующих в Россию.
В качестве представителя инициативы указан Зигмар Дзенис. Он указал, что, несмотря на развязанную Россией войну, несколько сотен латвийских компаний, не нарушая санкций, продолжают сотрудничать с Россией.
Автор инициативы недоволен тем, что список компаний, которые еще работают на российском рынке, не обнародован.
В 2019 году из Латвии в Россию экспортировали 1095 компаний, тогда как за первые пять месяцев 2023 года - всего 307, отмечает Дзенис, добавляя, что в мае этого года больше всего экспортировали из Латвии в Россию алкоголь, продукты питания; химию, лекарства, машины, механизмы, электрооборудование, текстиль.
Дзенис призывает изменить нормы о коммерческой тайне и обязать Минэкономики предоставлять в СМИ информацию о латвийских компаниях, экспортирующих в Россию.
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