Опубликован список предприятий, экспортирующих в Россию и Беларусь

Индриксоне распорядилась опубликовать список на сайте ЦСУ, а также обновлять эту информацию раз в месяц.

В Минэкономики агентству LETA сообщили, что министерство не располагает информацией о конкретных компаниях, экспортирующих в Россию. Такая информация доступна таможенному управлению Службы государственных доходов (VID) и ЦСУ в целях предоставления статистики.

Kā novēroja portāls TVNET, uzņēmēju saraksts, kas eksportē uz Baltkrieviju un Krieviju, jau ir publiskots Centrālās statistikas pārvaldes mājaslapā.

Как заметил портал TVNET, список предприятий, которые экспортируют в Беларусь и Россию, уже опубликован на сайте ЦСУ.

Оценив нормы закона о конфиденциальности статистической информации и допустимых исключительных случаях, Минэкономики сделало вывод о том, что ЦСУ может публиковать названия компаний, экспортирующих в конкретную страну, без указания объема экспорта, сумм и других более подробных сведений.

При этом в Минэкономики напоминают, что с 2014 года министерство призывало компании оценивать необходимость сотрудничества с Россией, а с 24 февраля прошлого года рекомендовало прекратить все отношения со страной-агрессором.