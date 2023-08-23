Индийский "Викрам" успешно сел на Луну. Индия стала четвертой лунной державой

Индия разбавила лунный триумвират Москвы, Вашингтона и Пекина, став четвертым в истории государством, успешно посадившим на лунную поверхность спускаемый аппарат "Викрам".
В отличие от потерянной «Луны-25», которая накануне должна была прилуниться всего в 100 км от места посадки «Чандраяна», шансы индийской миссии на успех изначально оценивались куда выше.
С одной стороны, успешно провести посадку у южного полюса луны не удавалось еще никому. Подробно об этом мы рассказывали в подкасте «Что это было» в понедельник.
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С другой - посадка проходила при дополнительной поддержке индийского же лунного орбитального аппарата «Чандраян-2». А это позволяло внести необходимые изменения в расчетную траекторию модуля в случае внезапного скачка одного из параметров посадки.
Проще говоря, если в последний момент (как обычно и бывает), вдруг что-то пойдет не так, скорее всего, у ученых была возможность стабилизировать аппарат и продолжить посадку.
Сообщается, что между аппаратами уже установлена двусторонняя связь. Находящийся на лунной орбите второй «Чандраян» уже отправил снижающемуся к поверхности третьему сигнал «Welcome, buddy!» («Добро пожаловать, приятель!») — и получил подтверждение доставки.
Впрочем, на руку посадочной миссии (в состав которой входит луноход «Прагъям») играют и еще несколько факторов.
В отличие от все той же «Луны-25», стартовавшей после индийского аппарата, а спуститься намеревавшейся раньше него, у «Чандраяна» значительно больше времени на то, чтобы, скользя по орбите, внимательно осмотреться и выбрать на поверхности более подходящее для посадки место.
Саму посадку можно было наблюдать в прямом эфире.
Во вторник утром, за сутки с небольшим до прилунения министр науки и технологий Индии Джетендра Сингх опубликовал таймлапс (ускоренное видео какого-либо процесса), где за две с небольшим минуты показана вся история строительства компонентов третьего «Чандраяна».
VIDEO: As the world watches India 🇮🇳, #Chandrayaan3 all set to land on the surface of #Moon.— Dr Jitendra Singh (@DrJitendraSingh) August 22, 2023
Watch glimpses of its journey so far and graphic representation of the soft landing scheduled for 23rd August.#ISRO pic.twitter.com/Vg8k0Jw7Eq
Спускаемый модуль «Викрам» должен был коснуться лунной поверхности в начале седьмого вечера по индийскому времени (в Лондоне - 13:34, в Риге - 15:34).