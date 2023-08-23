Индийский "Викрам" успешно сел на Луну. Индия стала четвертой лунной державой

В отличие от потерянной «Луны-25», которая накануне должна была прилуниться всего в 100 км от места посадки «Чандраяна», шансы индийской миссии на успех изначально оценивались куда выше.

С одной стороны, успешно провести посадку у южного полюса луны не удавалось еще никому. Подробно об этом мы рассказывали в подкасте «Что это было» в понедельник.

Фото: BBC

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Фото: BBC

С другой - посадка проходила при дополнительной поддержке индийского же лунного орбитального аппарата «Чандраян-2». А это позволяло внести необходимые изменения в расчетную траекторию модуля в случае внезапного скачка одного из параметров посадки.

Проще говоря, если в последний момент (как обычно и бывает), вдруг что-то пойдет не так, скорее всего, у ученых была возможность стабилизировать аппарат и продолжить посадку.

Дети страны с почти 1,5-миллиардным населением молились за успех третьей лунной миссии Фото: Reuters