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Индийский "Викрам" успешно сел на Луну. Индия стала четвертой лунной державой

BBC News Русская служба
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BBC
По случаю успешного прилунения индийские студенты развернули тематическую инсталляцию
По случаю успешного прилунения индийские студенты развернули тематическую инсталляцию Фото: EPA

​Индия разбавила лунный триумвират Москвы, Вашингтона и Пекина, став четвертым в истории государством, успешно посадившим на лунную поверхность спускаемый аппарат "Викрам".

В отличие от потерянной «Луны-25», которая накануне должна была прилуниться всего в 100 км от места посадки «Чандраяна», шансы индийской миссии на успех изначально оценивались куда выше.

С одной стороны, успешно провести посадку у южного полюса луны не удавалось еще никому. Подробно об этом мы рассказывали в подкасте «Что это было» в понедельник.

Фото: BBC

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Фото: BBC

С другой - посадка проходила при дополнительной поддержке индийского же лунного орбитального аппарата «Чандраян-2». А это позволяло внести необходимые изменения в расчетную траекторию модуля в случае внезапного скачка одного из параметров посадки.

Проще говоря, если в последний момент (как обычно и бывает), вдруг что-то пойдет не так, скорее всего, у ученых была возможность стабилизировать аппарат и продолжить посадку.

Дети страны с почти 1,5-миллиардным населением молились за успех третьей лунной миссии
Дети страны с почти 1,5-миллиардным населением молились за успех третьей лунной миссии Фото: Reuters

Сообщается, что между аппаратами уже установлена двусторонняя связь. Находящийся на лунной орбите второй «Чандраян» уже отправил снижающемуся к поверхности третьему сигнал «Welcome, buddy!» («Добро пожаловать, приятель!») — и получил подтверждение доставки.

Шансы на успех миссии в самой стране оценивают как высокие: некоторые рестораны зазывают отпраздновать успешное прилунение досрочно
Шансы на успех миссии в самой стране оценивают как высокие: некоторые рестораны зазывают отпраздновать успешное прилунение досрочно Фото: EPA

Впрочем, на руку посадочной миссии (в состав которой входит луноход «Прагъям») играют и еще несколько факторов.

В отличие от все той же «Луны-25», стартовавшей после индийского аппарата, а спуститься намеревавшейся раньше него, у «Чандраяна» значительно больше времени на то, чтобы, скользя по орбите, внимательно осмотреться и выбрать на поверхности более подходящее для посадки место.

Саму посадку можно было наблюдать в прямом эфире.

Во вторник утром, за сутки с небольшим до прилунения министр науки и технологий Индии Джетендра Сингх опубликовал таймлапс (ускоренное видео какого-либо процесса), где за две с небольшим минуты показана вся история строительства компонентов третьего «Чандраяна».

Спускаемый модуль «Викрам» должен был коснуться лунной поверхности в начале седьмого вечера по индийскому времени (в Лондоне - 13:34, в Риге - 15:34).

Наблюдать за посадкой можно было в прямом эфире на сайте индийского агентства или в Youtube.

BBC
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