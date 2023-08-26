Лукашенко: я предупреждал Пригожина об осторожности

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил в пятницу, 25 августа, что предупреждал лидеров ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина и Дмитрия Уткина о том, что им стоит остерегаться возможных угроз, сообщили зарубежные СМИ со ссылкой на белорусское агентство "Белта".
Лукашенко заявил, что Пригожин дважды опроверг опасения белорусского лидера по поводу возможных угроз его жизни.
"Если прямо отвечать на этот вопрос: я и не должен обеспечивать безопасность Пригожина. Это, во-первых. Во-вторых, никогда в таком ключе разговор и не шел", - сказал Лукашенко.
Президент Беларуси добавил, что дважды обсуждал с Пригожиным его безопасность.
"Первый раз, когда я ему звонил и шли переговоры, когда они маршем шли на Москву. Я ему говорю: "Жень, ты понимаешь, ты погубишь людей и сам погибнешь?"
В пылу этот человек (только с фронта): "Черт с ним, погибну!" Я ему говорю: "Жень, я сейчас тебе вышлю веревку и кусок мыла." — "Не, не, не. Я так не хочу. Я героем погибну". Вот первый разговор шел. Второй раз, когда он приезжал ко мне с Димой Уткиным. Я категорически их обоих предупредил: "Ребята, смотрите".
Лукашенко также заявил, что президент России Владимир Путин не причастен к крушению самолета Пригожина.
"Я не могу сказать, кто это сделал. Я не стану адвокатом даже у своего старшего брата. Но я знаю Путина. Это расчетливый, очень спокойный и даже медлительный человек, принимая решения по другим, менее сложным вопросам. Поэтому я не могу представить, что это сделал Путин, что виноват Путин. Слишком грубая, непрофессиональная работа, если уж на то пошло", - отметил Лукашенко.
Лукашенко добавил, что ЧВК "Вагнер" "будет жить в Беларуси, как бы кому-то это не не хотелось".
По его словам, вместе с Пригожиным они создали систему нахождения ЧВК "Вагнер" в Беларуси.
Лукашенко также сообщил, что получил информацию о готовящемся покушении на Пригожина во время последнего пребывания в Объединенных Арабских Эмиратах.
Ранее RUS TVNET сообщал, что в среду, 23 августа, недалеко от села Куженкино в Тверской области России разбился принадлежавший основателю ЧВК "Вагнер" Евгению Пригожину самолет. Гибель Пригожина и его "правой руки" Дмитрия Уткина подтвердили издание "Фонтанка", председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов и провластный телеканал "Царьград". Позднее смерть Пригожина подтвердила Росавиация.
Как уточнили в МЧС РФ, разбившийся бизнес-джет следовал из Москвы в Санкт-Петербург. К ночи поисковая операция на месте крушения самолета была завершена, были обнаружены останки всех десяти человек, находившихся в самолете.
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