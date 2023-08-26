Лукашенко: я предупреждал Пригожина об осторожности

Лукашенко заявил, что Пригожин дважды опроверг опасения белорусского лидера по поводу возможных угроз его жизни.

"Если прямо отвечать на этот вопрос: я и не должен обеспечивать безопасность Пригожина. Это, во-первых. Во-вторых, никогда в таком ключе разговор и не шел", - сказал Лукашенко.

Президент Беларуси добавил, что дважды обсуждал с Пригожиным его безопасность.

"Первый раз, когда я ему звонил и шли переговоры, когда они маршем шли на Москву. Я ему говорю: "Жень, ты понимаешь, ты погубишь людей и сам погибнешь?"

В пылу этот человек (только с фронта): "Черт с ним, погибну!" Я ему говорю: "Жень, я сейчас тебе вышлю веревку и кусок мыла." — "Не, не, не. Я так не хочу. Я героем погибну". Вот первый разговор шел. Второй раз, когда он приезжал ко мне с Димой Уткиным. Я категорически их обоих предупредил: "Ребята, смотрите".

Лукашенко также заявил, что президент России Владимир Путин не причастен к крушению самолета Пригожина.