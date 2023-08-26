Видео ⟩ Почему на коротком отрезке улицы Лачплеша два пешеходных перехода?

Недавно был сделан новый пешеходный переход, на котором пару недель назад при столкновении с автомобилем пострадал водитель электросамоката. Теперь на этом пешеходном переходе есть светофор, которого раньше не было.

Через 150 метров, за поворотом находится еще один пешеходный переход, правда, нерегулируемый.

Ситуация не смущает ни одного водителя. Почему один переход регулируемый, а другой нерегулируемый?

"Такой пешеходный переход без светофора не имеет смысла. Вы все равно вынуждены останавливаться, потому что в противоположном направлении пробка, и приходится останавливаться, чтобы посмотреть, не идет ли кто-нибудь между машинами", - сказал ведущий программы Паул Тимротс.

Видео: Сюжет программы Zebra