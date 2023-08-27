Массовая гибель птенцов императорских пингвинов в Антарктиде: лед ушел из-под лап, ученые предрекают катастрофу

Фото: BBC

По его словам, выход из ситуации один – радикально сократить выбросы в атмосферу углекислого газа, способствующего глобальному росту температур.

Наблюдение за пингвинами

Трагический момент гибели 10 тысяч птенцов был зафиксирован в рамках миссии по наблюдению за колониями императорских пингвинов, ведущейся в районе моря Беллинсгаузена.

С помощью путников ЕС Sentinel-2 ученые отслеживали жизнедеятельность пяти колоний, расположившихся в разных частях побережья.

Взрослые птицы начинают обосновываться на льду в марте, когда в южное полушарие готовится к наступлению зимы.

Фото: BBC

Сначала они выбирают себе партнеров и строят гнезда, а в мае-июне – в самый разгар полярной зимы - откладывают и высиживают яйца.

Таким образом первые месяцы жизни потомства приходятся на весну, когда, как говорила климатолог Кэролайн Холмс, лед в современных условиях начинает таять и ломаться.

Птенцы находятся на иждевении родителей несколько месяцев, пока не обрастают взрослым оперением. В самостоятельное плавание они отправляются в декабре-январе.

Трагедия с гибелью 10 тысяч птиц произошла в ноябре, когда птенцы еще недостаточно оперились.

На спутниковых кадрах видно, как лед под пингвинами буквально раскрошился.

В результате четыре из пяти колоний практически полностью лишились своего потомства.

Чуть больше повезло колонии, обосновавшейся севернее других - на острове Ротшильд.

Механизм исчезновения вида