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Отменен концерт Анны Нетребко в Таллинне

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Анна Нетребко
Анна Нетребко Фото: Кадр из видео

Отменен запланированный на 14 ноября концерт российской оперной певицы Анны Нетребко в Таллинне. Организаторы вернут деньги за билеты, пишет "Новая газета. Балтия".

Известно, что деньги за билеты вернут автоматически, если они были приобретены в интернете. Те, кто приобрел билеты в кассе, могут обратиться в пункты продажи. 

Напомним, дата концерта Анны Нетребко в Таллинне до его отмены переносилась дважды.

Ранее также был отменен концерт Анны Нетребко в Лихтенштейне, запланированный на 26 августа. 17 августа был отменен концерт певицы в Праге.

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