Сбой воздушного движения в Британии привел к задержкам по всей Европе

В эфире Би-би-си бывшая сотрудница службы управления воздушным движением Мишель Робсон сказала, что подобные технические проблемы обычно длятся всего пару часов, однако на этот раз их устранение заняло гораздо больше времени.

«Сегодня утром произошел сбой в системе планирования полетов, который затронул оба центра [управления воздушным движением] в Британии", – сказала Робсон, которая сама застряла в аэропорту Джерси в ожидании рейса в Лондон. – Похоже, было введено так называемое нулевое значение, когда ни один самолет не может вылететь в Британию или из нее. Обычно они пытаются [в первую очередь] приземлить самолеты, которые уже находятся в воздухе».

Представитель лондонского Хитроу, крупнейшего в Британии и самого загруженного аэропорта Западной Европы, заявил, что руководство работает с NATS и другими службами, чтобы минимизировать воздействие на пассажиров.

О возможных задержках или отмене рейсов сообщили и другие аэропорты, которые обслуживают Лондон – Гатвик, Станстед и Лютон. Авиакомпании принесли извинения пассажирам и заявили, что происходящее от них не зависит.

Многие пассажиры провели несколько часов в залах ожидания аэропортов Британии и Европы, в то время как другим пришлось ждать вылета прямо в самолетах.