Наста Захаревич из Минска: "Латвия - это Беларусь, у которой получилось"

"Помню, как приходилось убегать от ОМОНа и как били людей", - вспоминает Наста Захаревич протесты в Минске, проходившие в августе 2020 года сразу после выборов. Она объяснила, что деятельность в Беларуси была подвержена опасности: "Герой материала просто может буквально сесть в тюрьму на несколько лет за то, что он даст мне комментарий". Поэтому часто все в статье было анонимно: автор, герой, эксперты, свидетели.

Наста Захаревич не понаслышке знает, что такое арест и общение с силовиками. В первый раз ей дали семь суток. "Сейчас это звучит как вообще "отделалась легким испугом", - поясняет она.

Девушка была вынуждена бежать в Латвию, где у нее не было никого. "Я почувствовала, что такое жить в свободной стране. Это очень ценное чувство", - говорит журналистка о жизни здесь.

Наста Захаревич Фото: Janis Skapars/TVNET

Почти за три года Наста выучила латышский язык, говорит на нем уже практически свободно: "Для меня во многом Латвия - это Беларусь, у которой получилось".