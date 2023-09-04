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Наста Захаревич из Минска: "Латвия - это Беларусь, у которой получилось"

Раиса Смирнова Juris Aperāns Juris Lisovs Viktors Devjatovs
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"Мой первый арест был феерическим", - вспоминает Наста Захаревич из Минска. По профессии она журналист и писала для многих белорусских изданий. После 2020 года освещала протесты, ее дважды арестовывали, после она была вынуждена бежать в Латвию. 

"Помню, как приходилось убегать от ОМОНа и как били людей", - вспоминает Наста Захаревич протесты в Минске, проходившие в августе 2020 года сразу после выборов. Она объяснила, что деятельность в Беларуси была подвержена опасности: "Герой материала просто может буквально сесть в тюрьму на несколько лет за то, что он даст мне комментарий". Поэтому часто все в статье было анонимно: автор, герой, эксперты, свидетели. 

Наста Захаревич не понаслышке знает, что такое арест и общение с силовиками. В первый раз ей дали семь суток. "Сейчас это звучит как вообще "отделалась легким испугом", - поясняет она.

Девушка была вынуждена бежать в Латвию, где у нее не было никого. "Я почувствовала, что такое жить в свободной стране. Это очень ценное чувство", - говорит журналистка о жизни здесь.

Наста Захаревич
Наста Захаревич Фото: Janis Skapars/TVNET

Почти за три года Наста выучила латышский язык, говорит на нем уже практически свободно: "Для меня во многом Латвия - это Беларусь, у которой получилось".

Да, время от времени она пишет что-то для местных изданий, но не исключает, что когда-нибудь найдет работу в другой сфере. 

"Мы здесь" - это истории о людях, вынужденных бежать от войны в Украине или от репрессивных режимов в России и Беларуси. Проект реализован совместно с даугавпилсским изданием "Чайка". Герои "Чайки" - люди, переехавшие в Даугавпилс и Латгалию, герои RUS TVNET - те, кто сейчас находится в Риге и окрестностях.

Первыми героинями проекта стали уроженки Мариуполя - RUS TVNET рассказал историю Анастасии Василенко, а "Чайка" - Вероники Козловской. Вторая героиня RUS TVNET в проекте "Мы здесь" - художница Люся из Киева, а у "Чайки" - Алексей Сорокин, который живет в Краславе, но родом из России. Третьим героем RUS TVNET стал актер Рижского русского театра им. М. Чехова Иван Стрельцов из Беларуси

Фото: ZVB_logo
*Данный материал создан при финансовой поддержке Совета министров Северных стран (СМСС). За его содержание отвечает руководитель проекта, и оно может не совпадать с мнением или политической позицией СМСС.

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