Вт, 29.08.2023
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
О нас
LAT
Искать

Apple проведет презентацию iPhone 15, вероятно, с другим зарядным устройством

rus.tvnet.lv
Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments
Apple проведет презентацию iPhone 15
Apple проведет презентацию iPhone 15 Фото: Rohit Mehta/"Twitter"

Технологический гигант Apple анонсировал специальную конференцию Wonderlust, которая пройдет 12 сентября. Ожидается, что там будут представлены новые модели iPhone 15, сообщает CNN.

Ожидается, что там также будут показаны новые модели умных часы Apple Watch и Apple Watch Pro.

По слухам, новый iPhone может значительно отличаться от своих предшественников. Зарядный кабель Lightning может быть заменен на кабель серии USB C, емкость аккумулятора может стать больше, а сам он будет заряжаться быстрее. Ожидается также улучшение качества системы камер.

iPhone 15 может также выпускаться в нескольких других цветах.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх