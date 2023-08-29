Apple проведет презентацию iPhone 15, вероятно, с другим зарядным устройством

Ожидается, что там также будут показаны новые модели умных часы Apple Watch и Apple Watch Pro.

По слухам, новый iPhone может значительно отличаться от своих предшественников. Зарядный кабель Lightning может быть заменен на кабель серии USB C, емкость аккумулятора может стать больше, а сам он будет заряжаться быстрее. Ожидается также улучшение качества системы камер.