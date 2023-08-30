Прекращено расследование в отношении солиста Rammstein

Предварительное следствие не нашло доказательств того, что обвинения правдивы, и никаких обвинений предъявлено не будет, заявили в прокуратуре.

Напомним, расследование было начато в июне, когда более десятка женщин заявили в социальных сетях, что на вечеринках после концертов Rammstein их чем-то "накачивали", а затем предлагали вступить в сексуальные отношения с Тиллем Линдеманном.

Адвокаты Линдеманна в своем официальном обращении ранее подчеркнули, что в прокуратуру Берлина обратились не предполагаемые жертвы, а третьи лица, заявления которых выстраивались на публикациях и сообщениях в СМИ и социальных сетях. Утверждалось, что "все эти обвинения ложны".

Скандал начался после того, как гражданка Ирландии Шелби Линн рассказала в соцсетях, что 22 мая во время концерта Rammstein в Вильнюсе кто-то подсыпал ей наркотики в напитки и пытался изнасиловать. Информация была передана медикам и полиции. После появились и другие обвинения - от других женщин.

Из-за скандала известное книжное издательство Kiepenheuer & Witsch на прошлой неделе разорвало сотрудничество с Тиллем Линдеманном. Ранее в нем вышли две книги фронтмена Rammstein - "В тихие ночи" в 2013 году и "100 стихотворений" в 2020 году.

Всплыл и три года назад возникший скандал вокруг порновидео на песню Till the End, в котором 60-летний певец в гостиничном номере занимается оральным сексом с несколькими женщинами.