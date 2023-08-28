Видео ⟩ Гражданам РФ, не сделавшим ничего для продления ВНЖ, отправят приглашения покинуть страну

Розе подсчитала, что большинство этих граждан РФ не подали заявление, поскольку не знают латышского, а некоторые решили покинуть страну. Однако есть и категория жителей, которые решили подождать и ничего не делать и надеются, что ситуация каким-то образом повернется в их пользу.

Глава PMLP сообщила, что из отправленных в апреле административных писем о новых требованиях вернулось только около 200, соответственно, остальные письма дошли до адресатов и те проинформированы о требованиях.

Розе подчеркнула, что граждане России, проживающие в Латвии, должны получить хотя бы временный ВНЖ. Больше всего обращений в PMLP поступило именно по поводу его получения.

По словам главы PMLP, те, кто ничего не предпримет, со 2 сентября потеряют вид на жительство, тем самым лишившись социальных гарантий, полного доступа к здравоохранению, не смогут работать легально и т.д. После начала сентября PMLP определит тех россиян, кто ничего не сделал для исправления своего статуса, и направит им письма с приглашением покинуть страну в течение 90 дней.

Как сообщалось, на закрытом заседании 22 августа правительство поручило МВД подготовить изменения в Закон об иммиграции, которые обязывают граждан России, проживающих в Латвии, в течение двух лет сдать экзамен по латышскому языку, чтобы легально продолжать находиться в Латвии.