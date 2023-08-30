"Уничтожить страны Балтии", "Ядерную бомбу на Украину и НАТО": в РФ ищут виновных в атаке дронов на Псков

Среди наиболее обсуждаемых две версии - атаку дронов реализовала Украина и дроны запущены из Латвии или Эстонии, граничащих с Псковской областью.

Часть блогеров призвала отомстить за произошедшее Украине, используя в том числе и ядерное оружие.

В свою очередь российский пропагандист Владимир Соловьев призвал стереть страны Балтии с земной поверхности.

В то же самое время звучат и сообщения, что подобные атаки на территории России теперь обычное дело, и к ним пора начинать привыкать, пишет издание "Агентство".

По сообщениям очевидцев, вечером во вторник в 23.40 в аэропорту Пскова прогремели взрывы и начался пожар. Жители Пскова писали, что из аэропорта доносились звуки, похожие на пулеметные выстрелы.

Псковский аэропорт атаковали около 20-25 беспилотников, которые российские военные пытались сбить из стрелкового оружия.

Российское пропагандистское агентство ТАСС со ссылкой на чрезвычайные службы сообщило, что в результате атаки беспилотников на псковский аэропорт были повреждены четыре тяжелых транспортных самолета Ил-76.