Вечером во вторник произошла атака на аэропорт в Пскове, на котором были повреждены четыре самолета российcкой армии. В среду российские прокремлевские военные блогеры и пропагандисты выдвинули различные идеи по поводу того, кто может быть ответственным за эту атаку, призвав Россию жестко отомстить за этот инцидент.
"Уничтожить страны Балтии", "Ядерную бомбу на Украину и НАТО": в РФ ищут виновных в атаке дронов на Псков
Среди наиболее обсуждаемых две версии - атаку дронов реализовала Украина и дроны запущены из Латвии или Эстонии, граничащих с Псковской областью.
Часть блогеров призвала отомстить за произошедшее Украине, используя в том числе и ядерное оружие.
В свою очередь российский пропагандист Владимир Соловьев призвал стереть страны Балтии с земной поверхности.
В то же самое время звучат и сообщения, что подобные атаки на территории России теперь обычное дело, и к ним пора начинать привыкать, пишет издание "Агентство".
По сообщениям очевидцев, вечером во вторник в 23.40 в аэропорту Пскова прогремели взрывы и начался пожар. Жители Пскова писали, что из аэропорта доносились звуки, похожие на пулеметные выстрелы.
Псковский аэропорт атаковали около 20-25 беспилотников, которые российские военные пытались сбить из стрелкового оружия.
Российское пропагандистское агентство ТАСС со ссылкой на чрезвычайные службы сообщило, что в результате атаки беспилотников на псковский аэропорт были повреждены четыре тяжелых транспортных самолета Ил-76.
Те, кто считает, что в произошедшем виновна Украина, требуют, чтобы по Украине нанесли наисуровейший ответный удар.
Так, Telegram-канал "Старше Эдды" призвал нанести новые удары по инфраструктуре Украины, в свою очередь канал "Два майора" считает, что необходимо уничтожить военно-политическое руководство Украины.
В свою очередь один из главных российский пропагандистов Владимир Соловьев в своей передаче "Полный контакт" выразил мнение, что нападение было совершено из стран НАТО Эстонии и Латвии.
Соловьев, одетый в джемпер с надписью СССР, призвал нанести ответный удар по странам Балтии.
"Откуда был запуск? С Украины что-ли? Ага, сейчас! С территории Прибалтики? Уничтожить нахрен Прибалтику, если так", - сказал в передаче Соловьев.
Он добавил, что если подтвердится, что удар по Пскову был нанесен со стороны НАТО, то Россия незамедлительно должна ответить ударом ядерным оружием.
То, что Россия должна ответить на эту атаку ядерным оружием, поддерживает и Telegram-канал "Тринадцать".
"Кто-нибудь, дайте Дмитрию Анатольевичу [Медведеву] ядерный чемоданчик, а не телефон с Telegram", - пишет "Тринадцать".
В свою очередь реакция российский федеральных каналов на атаку на аэропорт Пскова была гораздо более спокойной.
Их трех главных каналов - "Первый канал", "Россия 1" и НТВ - в утренних новостях в полном объеме эту новость не отразил ни один.
"Россия 1" и НТВ коротко рассказали об атаке дронов на аэропорт, а "Первый канал" проигнорировал эту новость вовсе.
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