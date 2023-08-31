Принял гражданство Латвии и поздравления президента. История Алексея из России

Алексею Сорокину 50 лет. Он родился в Красноармейске - небольшом российском городке в Саратовской области, окончил Саратовский государственный университет и работал переводчиком с немецкого языка. Сейчас он живет в Краславе.
"Чайка" рассказывает историю Алексея Сорокина в рамках проекта "Мы здесь".
В фильме Алексей говорит, что ждет решения о присвоении латвийского гражданства. И 21 июля он его получил. Это событие в жизни Алексея совпало с визитом в Краславу президента Латвии Эдгара Ринкевича. По словам Алексея, президент поздравил его с получением гражданства на встрече, которую проводил с жителями города.
Алексей верит, что Россия когда-нибудь станет европейской страной: "России просто не повезло. На мой взгляд, это никакая там не генетическая неспособность россиян быть свободными. Просто обществу не повезло…".
В то же время он признает, что разница в уровне жизни между Россией и Латвией очевидна: "Не знаю, согласятся ли со мной жители Латвии, но, по моему мнению, жизненный уровень здесь вырос, он приблизился к французскому, немецкому, и он постепенно растет".
"Мы здесь" - это истории о людях, вынужденных бежать от войны в Украине или от репрессивных режимов в России и Беларуси. Над проектом совместно работают "Чайка" и RUS TVNET. Герои "Чайки" - люди, переехавшие в Даугавпилс и Латгалию, герои RUS TVNET - те, кто сейчас находится в Риге и окрестностях.
Над этой историей работали: Инна Плавока, Вадим Богданов, Павел Хныкин, Ирина Маскаленко.
Ранее RUS TVNET рассказал историю белорусского актера Ивана Стрельцова, украинской певицы Анастасии Василенко и художницы из Киева Людмилы (Люси) Нацвлишвили, а "Чайка" - Вероники Козловской из Мариуполя.
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