Ледоход прошел 3000 километров, чтобы спасти заболевшего полярника

"Это был самый ранний наш визит на антарктическую полярную станцию ​​- всего через день или два после официального окончания зимы. Однако в Антарктиде все еще настоящая зима", - сообщил австралийскому новостному изданию ABC Australia один из участников эвакуации Роб Клифтон.

Чтобы добраться до полярной станции, ледоколу из Тасмании (Австралия) пришлось пройти почти 3000 километров. Большую часть времени специально оборудованному кораблю пришлось разбивать морской лед. Больного исследователя вертолетом доставили на ледокол, где его уже ждали медики.

"Мы смогли сделать это только благодаря фантастическим возможностям ледокола RSV Nuyina", - добавил Клифтон.

В летние месяцы путешествие в Антарктиду и обратно осуществляется на самолете, который может приземлиться на ледяном аэродроме возле исследовательской станции Кейси. Использовать этот аэродром зимой без недельных подготовительных работ невозможно. Именно поэтому исследователя было решено эвакуировать ледоколом, а на последнем этапе между станцией и кораблем - вертолетом.

Исследовательская станция Кейси Фото: Reuters/ScanPix

Исследовательская станция Кейси - одна из 70 полярных станций Антарктиды. Зимой, когда температура воздуха в регионе может опускаться до минус 35 градусов, здесь живут и работают от 15 до 20 человек. С марта по сентябрь на станции Кейси световой день длится всего несколько часов.

Заболевший исследователь сейчас направляется в Тасманию, где ему окажут необходимую медицинскую помощь.