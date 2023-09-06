СМИ: Летевший из США самолет развернули из-за острой диареи у пассажира

Полет должен был продлиться восемь часов. Самолет был в небе два часа, когда пилот попросил разрешения вернуться, так как у одного из пассажиров началась острая диарея.

"Это проблема биологической опасности. У нас пассажир, у которого диарея на протяжении всего полета, поэтому нужно вернуться в Атланту", - сказал он диспетчерам.

Запись разговора пилота с диспетчером, а также текстовую расшифровку опубликовал пользователь Reddit. Информацию о том, что самолет развернулся после двух часов полета, подтверждают данные Flightradar24.

A Delta Airlines Airbus A350 turned around back to Atlanta Friday night because of diarrhea throughout the airplane from a passenger and it’s a biohazard. 👀🥴



The FAA flight strip for DL194 was posted to Reddit (📷xStang05x) Also a passenger posted here asking why her son’s… pic.twitter.com/VWbkB47wF1 — Thenewarea51 (@thenewarea51) September 3, 2023

Представители авиакомпании сообщили Insider, что самолет был вынужден вернуться из-за того, что ему потребовалась очистка.

Изданию Fox авиакомпания сообщила о "медицинской проблеме", из-за которой самолет развернулся. Подробностей не раскрыли.

Самолет смог долететь до Барселоны только на следующий день. "Наши сотрудники работали максимально быстро и с соблюдением требований безопасности, чтобы тщательно очистить самолет и доставить наших клиентов к конечному пункту назначения. Мы приносим извинения нашим клиентам за задержку и неудобства", - добавили в Delta.