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СМИ: Летевший из США самолет развернули из-за острой диареи у пассажира

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Самолет Delta
Самолет Delta Фото: AP/Scanpix

Рейс американской авиакомпании Delta, который 1 сентября следовал из Атланты в Барселону, вынужденно развернулся и совершил экстренную посадку из-за того, что у пассажира началась острая диарея, пишет издание "Правила жизни" со ссылкой на Fox, Insider и New York Post.

Полет должен был продлиться восемь часов. Самолет был в небе два часа, когда пилот попросил разрешения вернуться, так как у одного из пассажиров началась острая диарея. 

"Это проблема биологической опасности. У нас пассажир, у которого диарея на протяжении всего полета, поэтому нужно вернуться в Атланту", - сказал он диспетчерам.

Запись разговора пилота с диспетчером, а также текстовую расшифровку опубликовал пользователь Reddit. Информацию о том, что самолет развернулся после двух часов полета, подтверждают данные Flightradar24.

Представители авиакомпании сообщили Insider, что самолет был вынужден вернуться из-за того, что ему потребовалась очистка. 

Изданию Fox авиакомпания сообщила о "медицинской проблеме", из-за которой самолет развернулся. Подробностей не раскрыли.

Самолет смог долететь до Барселоны только на следующий день. "Наши сотрудники работали максимально быстро и с соблюдением требований безопасности, чтобы тщательно очистить самолет и доставить наших клиентов к конечному пункту назначения. Мы приносим извинения нашим клиентам за задержку и неудобства", - добавили в Delta.

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