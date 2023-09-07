Государственная прокуратура Эстонии направила в суд уголовное дело, по которому Айво Петерсон и Дмитрий Роотси обвиняются в государственной измене, а гражданин России Андрей Андронов - в ненасильственных действиях против Эстонии.
В Эстонии прокремлевскому политику Петерсону предъявлено обвинение в госизмене
Как передала BNS пресс-служба Госпрокуратуры, согласно обвинительному заключению, Айво Петерсон и Дмитрий Роотси на основании полученных из России инструкций в период с октября 2022 года по 10 марта 2023 года сознательно и организованно оказывали содействие и пособничество России и лицам, действующим от имени российских властей, в ненасильственных действиях против независимости, суверенитета и территориальной целостности Эстонии.
Обвиняемые участвовали в сознательном стремлении повлиять на создание в Эстонии политического объединения, поддерживающего нарративы и пропагандистские послания российской внешней политики и политики безопасности. Согласно обвинительному заключению, целью этого объединения было создание для России возможности угрожать конституционному строю Эстонии, вмешиваться во внутреннюю политику Эстонии и влиять на внешнюю политику.
Айво Петерсон также помогал обвиняемому Андрею Андронову в ненасильственных действиях, направленных против независимости, суверенитета и территориальной целостности Эстонии.
По словам государственного прокурора Трийну Олев, Айво Петерсон и Андрей Андронов, согласно обвинительному заключению, сознательно участвовали в российской деятельности по оказанию информационного влияния, которая заключалась, в частности, в распространении нарративов, поддерживающих политику безопасности России, и пропагандистских сообщений в социальных сетях, а также в российских государственных СМИ.
"Обвиняемые сознательно оказывали содействие России таким образом, что их действия были направлены против эстонского общества и государства. Угроза безопасности, суверенитету и территориальной целостности Эстонии требует от государства силового вмешательства. События последних лет ясно показывают, что Россия делает все возможное, чтобы ослабить и разделить своих соседей", - сказала Олев.
Айво Петерсону, Дмитрию Роотси и Андрею Андронову после ареста были предъявлены подозрения в формировании антиэстонских настроений. На основании собранных в ходе разбирательства доказательств и судебной практики Государственная прокуратура приняла решение предъявить Айво Петерсону и Дмитрию Роотси обвинение в государственной измене, а Андрею Андронову - в ненасильственных действиях против Эстонии. Обвиняемые находятся под стражей.
Признание лица виновным в государственной измене может наказываться судом лишением свободы на срок от шести до двадцати лет или пожизненным заключением. Осуждение иностранца за ненасильственные действия против Эстонии может быть наказано судом лишением свободы на срок от двух до пятнадцати лет.
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