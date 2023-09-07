В Эстонии прокремлевскому политику Петерсону предъявлено обвинение в госизмене

Как передала BNS пресс-служба Госпрокуратуры, согласно обвинительному заключению, Айво Петерсон и Дмитрий Роотси на основании полученных из России инструкций в период с октября 2022 года по 10 марта 2023 года сознательно и организованно оказывали содействие и пособничество России и лицам, действующим от имени российских властей, в ненасильственных действиях против независимости, суверенитета и территориальной целостности Эстонии.

Обвиняемые участвовали в сознательном стремлении повлиять на создание в Эстонии политического объединения, поддерживающего нарративы и пропагандистские послания российской внешней политики и политики безопасности. Согласно обвинительному заключению, целью этого объединения было создание для России возможности угрожать конституционному строю Эстонии, вмешиваться во внутреннюю политику Эстонии и влиять на внешнюю политику.

Айво Петерсон также помогал обвиняемому Андрею Андронову в ненасильственных действиях, направленных против независимости, суверенитета и территориальной целостности Эстонии.