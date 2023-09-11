Для движения откроют туннель под железной дорогой на улице Дзирнаву

Изначально улицу Дзирнаву планировали открыть для движения 31 августа. Однако в связи с увеличенным количеством осадков в августе один из слоев дорожного покрова был переувлажнен, таким образом, невозможно было достичь технологически необходимых показателей качества.

Строитель Рижского центрального узла Rail Baltica BeReRix построил несущие конструкции нового железнодорожного путепровода, в том числе в необходимом объеме завершен демонтаж старых фундаментов и вспомогательных конструкций путепровода, монтаж 39 балок железнодорожного переправы, реконструкция и устройство инженерных коммуникаций по обе стороны улицы, монтаж остающихся форм, частично проведены строительство конструкции дорожного покрытия и другие работы.

С окончанием строительства основных конструкций дальнейшие работы по строительству путепровода можно будет проводить безопасно, не закрывая движение на этой части улицы. В компании отметили, что с 11 сентября также будет возобновлено движение нескольких автобусных и троллейбусных маршрутов по улице Дзирнаву.