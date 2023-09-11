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Для движения откроют туннель под железной дорогой на улице Дзирнаву

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Туннель под железной дорогой на улице Дзирнаву
Туннель под железной дорогой на улице Дзирнаву Фото: Paula Čurkste/LETA

Завершив строительство несущих конструкций южной части железнодорожного путепровода на улице Дзирнаву на участке от улицы Сатеклес до улицы Тургенева восстановят движение для всех видов транспорта и пешеходов, сообщили представители строительной фирмы BeReRix.

Изначально улицу Дзирнаву планировали открыть для движения 31 августа. Однако в связи с увеличенным количеством осадков в августе один из слоев дорожного покрова был переувлажнен, таким образом, невозможно было достичь технологически необходимых показателей качества.

Строитель Рижского центрального узла Rail Baltica BeReRix построил несущие конструкции нового железнодорожного путепровода, в том числе в необходимом объеме завершен демонтаж старых фундаментов и вспомогательных конструкций путепровода, монтаж 39 балок железнодорожного переправы, реконструкция и устройство инженерных коммуникаций по обе стороны улицы, монтаж остающихся форм, частично проведены строительство конструкции дорожного покрытия и другие работы.

С окончанием строительства основных конструкций дальнейшие работы по строительству путепровода можно будет проводить безопасно, не закрывая движение на этой части улицы. В компании отметили, что с 11 сентября также будет возобновлено движение нескольких автобусных и троллейбусных маршрутов по улице Дзирнаву.

В сентябре BeReRix заасфальтирует соседний перекресток улиц Дзирнаву, Тургенева и Абренес, а также продолжит перестройку перекрестка. Во время строительства ни движение пешеходов, ни движение транспорта не будут полностью закрыты. При этом следует считаться с тем, что в соответствии с планом работ в определенные промежутки времени будет ограничено движение по отдельным полосам этой зоны. О дальнейших изменениях в организации движения застройщик сообщит отдельно.

В компании отметили, что выход на железнодорожные платформы после реализации проекта будет расположен на восточной стороне железнодорожного путепровода, за исключением выходов на платформы Rail Baltica, которые по-прежнему будут на стороне вокзала. От улицы Дзирнаву до Рижского Центрального железнодорожного вокзала и улицы Лачплеша во втором направлении в будущем людей с нарушениями зрения будет вести тактильная полоса. Параллельно железной дороге построят велодорогу.

Средняя часть железнодорожного путепровода на улице Дзирнаву была построена в начале XX века, в 1912-1914 годах, и с течением времени путепровод неоднократно расширялся за счет добавления новых конструкций (балок, подпорных стен) с обеих сторон и расширения железнодорожной насыпи. Реконструкция путепровода на улице Дзирнаву в рамках проекта Rail Baltica планируется в несколько этапов: после строительства южной части путепровода начнется демонтаж существующей инфраструктуры в северной его части.

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