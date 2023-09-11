Для движения откроют туннель под железной дорогой на улице Дзирнаву

Завершив строительство несущих конструкций южной части железнодорожного путепровода на улице Дзирнаву на участке от улицы Сатеклес до улицы Тургенева восстановят движение для всех видов транспорта и пешеходов, сообщили представители строительной фирмы BeReRix.
Изначально улицу Дзирнаву планировали открыть для движения 31 августа. Однако в связи с увеличенным количеством осадков в августе один из слоев дорожного покрова был переувлажнен, таким образом, невозможно было достичь технологически необходимых показателей качества.
Строитель Рижского центрального узла Rail Baltica BeReRix построил несущие конструкции нового железнодорожного путепровода, в том числе в необходимом объеме завершен демонтаж старых фундаментов и вспомогательных конструкций путепровода, монтаж 39 балок железнодорожного переправы, реконструкция и устройство инженерных коммуникаций по обе стороны улицы, монтаж остающихся форм, частично проведены строительство конструкции дорожного покрытия и другие работы.
С окончанием строительства основных конструкций дальнейшие работы по строительству путепровода можно будет проводить безопасно, не закрывая движение на этой части улицы. В компании отметили, что с 11 сентября также будет возобновлено движение нескольких автобусных и троллейбусных маршрутов по улице Дзирнаву.
В сентябре BeReRix заасфальтирует соседний перекресток улиц Дзирнаву, Тургенева и Абренес, а также продолжит перестройку перекрестка. Во время строительства ни движение пешеходов, ни движение транспорта не будут полностью закрыты. При этом следует считаться с тем, что в соответствии с планом работ в определенные промежутки времени будет ограничено движение по отдельным полосам этой зоны. О дальнейших изменениях в организации движения застройщик сообщит отдельно.
В компании отметили, что выход на железнодорожные платформы после реализации проекта будет расположен на восточной стороне железнодорожного путепровода, за исключением выходов на платформы Rail Baltica, которые по-прежнему будут на стороне вокзала. От улицы Дзирнаву до Рижского Центрального железнодорожного вокзала и улицы Лачплеша во втором направлении в будущем людей с нарушениями зрения будет вести тактильная полоса. Параллельно железной дороге построят велодорогу.
Средняя часть железнодорожного путепровода на улице Дзирнаву была построена в начале XX века, в 1912-1914 годах, и с течением времени путепровод неоднократно расширялся за счет добавления новых конструкций (балок, подпорных стен) с обеих сторон и расширения железнодорожной насыпи. Реконструкция путепровода на улице Дзирнаву в рамках проекта Rail Baltica планируется в несколько этапов: после строительства южной части путепровода начнется демонтаж существующей инфраструктуры в северной его части.
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