В Латвии и Эстонии отменили спектакль с Алексеем Паниным. Что случилось?

14 октября в Центре русской культуры в столице Эстонии должен был состояться комедийный спектакль "Скамейка" с Алексеем Паниным и украинской актрисой Верой Куценко. После задержания артиста в Таллинне выяснилось, что спектакль не состоится, а зрителям возместят стоимость билетов (то же самое касается в Латвии, где спектакль также должен был состояться). Чтобы разъяснить ситуацию, эстонское издание Limon.ee обратилось к организаторам.
Представители организатора спектакля, компания Artmusic подтвердила, что "Скамейка" с Алексеем Паниным, действительно, в Таллинне не состоится, однако причиной отмены стало вовсе не скандальное поведение актера в эстонской столице.
"Посчитали проведение спектакля невозможным. Решение об этом было принято еще в августе. На данный момент решили все технические вопросы, и все клиенты, которые купили билеты, получат автоматический возврат средств на свои счета", - прокомментировали организаторы отмену спектакля.
Издание отмечает, что, когда билеты на спектакль в Таллинне еще были в продаже, их было продано незначительное количество. В Латвии, где спектакль должен был состояться на следующий день - 15 октября в Доме латышского общества в Риге, "Скамейку" тоже отменили. Причина отмены на сайте Biļešu serviss не указана, а деньги за купленные билеты можно получить обратно, заполнив форму возврата до 30 октября этого года.
Тем временем отмену спектакля изданию прокомментировал и сам артист. Он вышел на связь с Limon.ee из Испании и заявил, что единственная причина отмены спектакля в странах Балтии - непрофессионализм организаторов.
"Людям не надо заниматься не своим делом. Они не сделали никакой рекламы, они не сделали ничего, чтобы продать спектакль и разбогатеть самим. Рассчитывали, что где-то что-то разместят левой ногой, и сразу все побегут - так не работает. Мир профессиональных прокатчиков - это отдельный мир, они знают, как раскручивать спектакль. В Израиле мы отыграли пять спектаклей, собрали полные залы, мы кое-как людей рассаживали. Я видел, что происходит в Швеции, хотя это был тоже не самый лучший прокатчик, но он хоть как-то этим занимался и билеты продавались.
От отмены таллиннского спектакля я не обеднею", - сказал Панин.
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