В Латвии и Эстонии отменили спектакль с Алексеем Паниным. Что случилось?

"Людям не надо заниматься не своим делом. Они не сделали никакой рекламы, они не сделали ничего, чтобы продать спектакль и разбогатеть самим. Рассчитывали, что где-то что-то разместят левой ногой, и сразу все побегут - так не работает. Мир профессиональных прокатчиков - это отдельный мир, они знают, как раскручивать спектакль. В Израиле мы отыграли пять спектаклей, собрали полные залы, мы кое-как людей рассаживали. Я видел, что происходит в Швеции, хотя это был тоже не самый лучший прокатчик, но он хоть как-то этим занимался и билеты продавались.