Видео ⟩ В Эстонии водитель Lux Express дал пинка неадекватному пассажиру. Комментарий компании

В социальных сетях распространяется видеозапись, на которой водитель автобуса Lux Express применяет насилие по отношению к пассажиру. Он буквально пинком под зад выпроваживает из салона мужчину, который, как утверждается, был пьян и не имел билета, пишет Limon.ee.
Инцидент произошел в воскресенье, 10 сентября, в 19:00 в автобусе, следовавшем по маршруту Таллинн - Нарва, на остановке Virumaa Kolledž в Кохтла-Ярве.
Ингмар Роос, бизнес-менеджер Lux Express Estonia, говорит, что компания очень серьезно относится к этому инциденту. "Мы попросили водителя объяснить свое поведение", - отметил Роос.
"По словам водителя автобуса, ситуация возникла гораздо раньше, что не отражено на видеозаписи", - поясняет Роос. По его словам, пьяный человек без билета вошел в автобус через заднюю дверь, и пассажиры сообщили об этом водителю, который проверял билеты в передней части автобуса, и попросили вмешаться.
Смотрите, как водитель Lux Express дал пинка неадекватному пассажиру:
Водитель утверждает, что попросил пассажира без билета выйти, но тот держался за поручни и отказался выходить. "Завязалась потасовка, в ходе которой водитель вытолкнул этого пассажира из автобуса ногой", - рассказывает менеджер. Он добавляет, что в любом случае это очень неприятный инцидент, к которому Lux Express относится очень серьезно.
Lux Express приносит искренние извинения всем связанным с этим событием лицам. "Такому поведению нет оправдания", - подтверждает Роос, говоря, что инцидент, конечно же, не должен был перерасти в физическую расправу.
"Мы хотели бы еще раз напомнить всем водителям, что в подобных ситуациях следует вызывать полицию, которая сама разберется".
По словам Ингмара Рооса, в компанию Lux Express вытолкнутый из автобуса пассажир не обращался. После инцидента его видели с группой людей возле автобуса.
Водитель автобуса отстранен от работы до завершения служебного расследования.
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