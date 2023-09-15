Во Вселенной миллиарды и миллиарды галактик, напомнил он. В каждой из которых — миллиарды звезд. У большинства из них есть спутники — в том числе и в так называемой «зоне Златовласки»: не слишком близко к материнской звезде, но и не слишком далеко от нее. Только в этом случае там возможно существование жизни.

По просьбе редколлегии New York Times в НАСА даже рассчитали математическую вероятность того, что на одной из таких экзопланет в какой-то момент зародилась жизнь.

Результат? Триста миллионов.

Примерно столько миров обозримой Вселенной в теории могут поддерживать жизнь. Так что сомневаться в такой возможности не приходится.

Другое дело — что расстояния, которые представители этих цивилизаций должны были преодолеть, чтобы достичь Земли, устанавливают довольно высокую планку развития.

Если мы пока не можем добраться до других миров — приходится признать, что любые добравшиеся до нас пришельцы должны быть значительно более развитыми — как минимум в технологическом смысле.

Так что, если пришельцы действительно навещают Землю, в НАСА хотят знать об этом всё, заверила журналистов заместитель Нельсона по науке Никола Фокс

«Мы же ученые! — напомнила она. — Мы просто обожаем любые данные. Особенно новые, которых у нас еще нет».

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Теперь, заверил Нельсон, в НАСА будут самым серьезным образом изучать любые сообщения о неопознанных летающих объектах — или аномальных явлениях.