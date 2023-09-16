"Призраки в Венеции": почему триллер про сыщика Пуаро опоздал на полвека

Кеннет Брана старался провести как можно больше съемок на натуре в настоящей Венеции Фото: SCANPIX

Разумеется, поклонники таланта великого сыщика разыскивают его и здесь и просят помощи в самых разных (в основном заурядных) делах. Однако вытащить манерного усатого детектива из излюбленного обиталища удается лишь его старой знакомой - писательнице-детективщице Ариадне Оливер (Тина Фей), которая ведет сыщика в местный дом с привидениями - венецианский особняк, где, по слухам, до сих пор живут призраки брошенных на смерть сирот, а некоторое время назад загадочным образом погибла дочь хозяйки.

Именно с ней посредством общения с миром мертвых постарается наладить связь приглашенная медиум миссис Рейнольдс в исполнении Мишель Йео ("Все, везде и сразу"). Все меняется, когда после спиритического сеанса при загадочных обстоятельствах погибает сама медиум…

Сцена спиритического сеанса в "Призраках в Венеции" оказывается одной из самых эффектных Фото: SCANPIX

Как известно из истории, всплески интереса к предсказателям, некромантам и всему сверхъестественному случаются во время или после серьезных катаклизмов, и в "Призраках в Венеции" таковым становится, естественно, Вторая мировая война, отголоски которой появятся в фильме не раз. Разумеется, сам Пуаро любые теории об общении с мертвыми встречает в штыки - профессия детектива требует от него работать лишь с фактами и не давать ни шанса какой-бы то ни было сверхъестественной ерунде. Закономерно, что вскоре его убеждения подвергнутся серьезному испытанию.