"Призраки в Венеции": почему триллер про сыщика Пуаро опоздал на полвека

В кинотеатрах Латвии - продолжение похождений легендарного сыщика Эркюля Пуаро, вновь в исполнении и режиссуре Кеннета Браны. Какой стала третья часть киносериала, начало которому положили "Убийство в "Восточном экспрессе" и "Смерть на Ниле", разбирался автор рубрики "Андрей уже посмотрел!".
Оценка: ⭐⭐⭐
- "Призраки в Венеции"/A Haunting in Venice
- США, 2023
- Детектив, триллер, исторический фильм
- Режиссер: Кеннет Брана
- В ролях: Кеннет Брана, Тина Фей, Мишель Йео, Джейми Дорнан
- Где смотрели: кинотеатр Forum Cinemas.
Наконец что-то новое - для третьей части новой киносерии про Пуаро режиссер и исполнитель главной роли Кеннет Брана выбрал ранее ни разу не экранизированный в виде полнометражного фильма роман Агаты Кристи "Вечеринка в Хэллоуин", впрочем, изменив его до неузнаваемости. Переменам в этот раз подверглось даже название - вероятно, чтобы заголовок, как и в случае с предыдущими фильмами, имел в себе топоним.
Однако если действие первой части происходило на поезде из Стамбула в Европу, а второй - в Северной Африке, то в случае с "Призраками в Венеции" путешествие произошло не только в пространстве, но и во времени - события третьего фильма происходят в 1947 году, спустя 10 лет после "Смерти на Ниле". Италия только-только избавилась от оков фашизма, а переживший две мировые войны сыщик Эркюль Пуаро (Кеннет Брана) для своего добровольного затворничества выбирает живописную Венецию.
Разумеется, поклонники таланта великого сыщика разыскивают его и здесь и просят помощи в самых разных (в основном заурядных) делах. Однако вытащить манерного усатого детектива из излюбленного обиталища удается лишь его старой знакомой - писательнице-детективщице Ариадне Оливер (Тина Фей), которая ведет сыщика в местный дом с привидениями - венецианский особняк, где, по слухам, до сих пор живут призраки брошенных на смерть сирот, а некоторое время назад загадочным образом погибла дочь хозяйки.
Именно с ней посредством общения с миром мертвых постарается наладить связь приглашенная медиум миссис Рейнольдс в исполнении Мишель Йео ("Все, везде и сразу"). Все меняется, когда после спиритического сеанса при загадочных обстоятельствах погибает сама медиум…
Как известно из истории, всплески интереса к предсказателям, некромантам и всему сверхъестественному случаются во время или после серьезных катаклизмов, и в "Призраках в Венеции" таковым становится, естественно, Вторая мировая война, отголоски которой появятся в фильме не раз. Разумеется, сам Пуаро любые теории об общении с мертвыми встречает в штыки - профессия детектива требует от него работать лишь с фактами и не давать ни шанса какой-бы то ни было сверхъестественной ерунде. Закономерно, что вскоре его убеждения подвергнутся серьезному испытанию.
Говорить о "Призраках в Венеции" трудно - хотя бы потому, что новый фильм практически ничем не отличается от предыдущих. Тут тебе и общая старомодность, и вызванная ею медлительность (местами превращающаяся в затянутость), и неожиданные твисты по ходу действия всего сюжета, и порой не самые логичные действия персонажей, и даже "герметичность" происходящего - как и в случае с "Восточным экспрессом" герои из-за непогоды оказываются буквально запертыми в венецианском особняке.
На месте и привычный для серии яркий актерский состав, пусть и менее впечатляющий, чем в предыдущих фильмах: помимо уже упомянутых артистов, в фильме появятся Джейми Дорнан из "50 оттенков серого" и Келли Райлли из, как это ни забавно, "Настоящего детектива", "Шерлока Холмса" и даже сериальной адаптации романов про того же Пуаро с неподражаемым Дэвидом Суше. На месте, разумеется, и сам Пуаро, который почему-то вновь отрастил усы, от которых отважно избавился в эпилоге "Смерти на Ниле". Видимо, от нового взгляда на известного персонажа, предложенного во второй части, все же решили отказаться.
А зря. Рецепт, который без застенчивости используют третий раз подряд, давно утратил обаяние первого фильма, а вся серия стала напоминать конвейер - продукция внешне новая, но что-то до боли знакомый вкус. В этом смысле авторы напоминают собственного персонажа - писательницу, чьи романы покупают и оценивают все хуже и хуже. Вот и актерская работа Браны, кажется, на этот раз не получилась - игнорировать ощущение, что актер на экране режиссирует сам себя, теперь практически не выходит, хотя перед нами, вне всяких сомнений, артист высочайшего профессионализма.
Из однозначно нового в "Призраках в Венеции" можно, пожалуй, упомянуть лишь смену композитора - Патрика Дойла в новом фильме заменила исландка Хильдур Гуднадоуттир, чья суровая и минималистичная музыка - наподобие той, которую она создала для "Чернобыля", "Джокера" и фильмов Дени Вильнева - отлично подходит для внешне мрачной и околомистической истории про Пуаро.
Но этого оказывается непозволительно мало для того, чтобы справиться с главным пороком нового фильма Браны - его удушающей старомодностью и будто бы принципиальным нежеланием идти в ногу со временем. Исторический контекст, декорации и костюмы, классические сценарные приемы... при всем своем обаянии такой эскапизм сродни походу в музей - вроде и познавательно, но всякий раз возвращаешься к мыслям о реальном мире - с привычным ритмом, проблемами и радостями.
Складывается впечатление, что место для "Призраков в Венеции" осталось далеко в прошлом - будто бы даже в 70-х - до начала циничной эпохи летних блокбастеров. Вполне возможно, что Пуаро на большом экране все-таки обречен остаться в XX веке. За исключением, разумеется, телеверсии с Дэвидом Суше.
Вердикт: В своем стремлении к старому доброму детективному кино создатели "Призраков в Венеции", кажется, забыли, что жизнь продолжается и даже старомодное кино должно предлагать хотя бы что-то актуальное. Если новый фильм не окажется последним в серии Кеннета Браны, ему стоит всерьез задуматься о том, какими могут стать следующие части.
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